TÜSİAD bildiğiniz gibi! Yüzlerine yeniden militan demokrat maskesi taktılar

Melih Altınok, sermayenin palazlandığı kaotik süreç normalleşme sinyalleri veriyor diye yüzlerine yeniden militan demokrat maskesi takan TÜSİAD'çıları yerden yere vurdu. "Okyanus ötesindeki kredi derecelendirme kuruluşları bile Türkiye'nin notlarını artırırken, Çinliler daha yeni milyar dolarlık otomobil fabrikası yatırımını imzalamışken, bu zengin beylerin Türkiye'nin yatırımcıya güven veren bir ülke olmadığını kanıtlama telaşları neyle izah edilir?" diye soran Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyi toplantısına katıldı.

Bakanın, bir süredir içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon sürecinde kârlarına kâr katan sermayeye, uygulanan ekonomik program hakkında bilgi verdiği açıklandı.

Ancak patronlar pek de içi rahatlamış gibi görünmüyorlardı.

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Toplantı sonrası katılımcılara hitap eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, teröre destek verdikleri gerekçesiyle kayyum atanan belediyelerden falan bahsetti.

Okyanus ötesindeki kredi derecelendirme kuruluşları bile Türkiye'nin notlarını artırırken, Çinliler daha yeni milyar dolarlık otomobil fabrikası yatırımını imzalamışken, bu zengin beylerin Türkiye'nin yatırımcıya güven veren bir ülke olmadığını kanıtlama telaşları neyle izah edilir?

Evet, bırakın bu işleri de TÜİK Başkanı'nın bir gün önce yaptığı, "Türkiye'deki şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken kârlardan daha yüksek fahiş kârlar elde ediyorlar. Enflasyondan bağımsız şirket kârlarına bağlı bir fahiş fiyat artışı var. Bu etki, pandemi sonrasından itibaren gözlemleniyor" açıklamasına ne diyorsunuz, siz onu söyleyin.

Sermayenin palazlandığı kaotik süreç normalleşme sinyalleri veriyor diye yüzünüze yeniden militan demokrat maskesi taktığınızı aklı başında herkes görüyor."