TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli sıkıntıları yaşamasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inanıyorum."

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26 Aralık 2018 Çarşamba 10:32
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:32
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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