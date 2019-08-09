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“Tuşba’dan Edremit’e Bir Nefes Muhabbet” sıra gecesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Gençlik Merkezi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Tuşba’dan Edremit’e Bir Nefes Muhabbet” sıra gecesi ve müzik dinletisi yoğun ilgi gördü.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:59
“Tuşba’dan Edremit’e Bir Nefes Muhabbet” sıra gecesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Edremit Gençlik Merkezi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği “Tuşba’dan Edremit’e Bir Nefes Muhabbet” sıra gecesi ve müzik dinletisi yoğun ilgi gördü.


Edremit Gençlik Merkezi ve Tuşba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün ortaklaşa Edremit Kent Meydanında düzenlediği sıra gecesi ve halkoyunları gösterisi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Edremit Gençlik Merkezi Müzik Kulübü gençleri tarafından’’Tuşba’dan Edremit’e Bir Nefes Muhabbet’’ sıra gecesinde seslendirilen ve vatandaşların eşlik ettiği türküler büyük alkış aldı.


Çiğköfte yiyerek türkü dinleyen davetliler, söylenen türkülere ise uzun süre eşlik ettiler. Program, halkoyunları ekibinin gösterisiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:59
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