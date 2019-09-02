Tuşba Belediyesi’nden ‘Eyvanlı’ çeşme projesi

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin su kaynakları yeterli olan mahallelere yaptığı ve Osmanlı Mimarisi olan ‘Eyvanlı’ çeşme projesi devam ediyor.

Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve İslam Mimarlığı‘nın adeta bir sembolü olan ‘Eyvanlı’ çeşmeler Tuşba’da hayat buluyor. Günümüzde kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme adı altında en çok tahrip edilen kültür varlıklarının başında gelen çeşmelerin tekrar eski ihtişamlarına kavuşması için geçen yıl bir çalışma başlatan Tuşba Belediyesi, mahalle sakinlerinin ortak kullandığı ve içme suyu şebekesi yeterli olduğu Bardakçı, Çitören, Mollakasım, Göllü, Güveçli, Yeşilsu, Kalecik, Gedikbulak, İskele, Yumrutepe, Yaylıyaka, Gülsümler, Kasımoğlu mahalleleri ile Geleneksel Van Evleri Mahallesi’nde olmak üzere 13 tane inşa etmişti.

Bu yıl da projeyi sürdüren Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Halkalı, Sağlamtaş, Çakırbey, Çolpan ve Hıdır mahallelerine ‘Eyvanlı’ çeşme yaptı. Üç tarafı ve üstü kapalı, önü açık bir mekan olan eğrisel örtüyle örtülü ‘Eyvan’ çeşmeler, Ortaçağ Türk Mimarlığı‘nda mekan kuruluşunda ve yapı biçimlenmesinde belirleyici öğe, temel birim olarak konuttan hamama varan çok geniş bir tipolojide kullanım alanı bulmuştur. İlk olarak Horasan ve Mavera-Ünnehir bölgesindeki konutlarda kullanılan eyvan işlevselliği kadar içerdiği sembolizm ile de dikkat çektiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Türk Kültür’ünde susamış birisine bir tas su vermek, bir yere su götürmek veya bir yol kenarında çeşme, sebil yaptırmak, büyük bir hayır işi olarak kabul edildiğini söyledi. Bundan dolayı çeşme yapımı ve çeşme vakfı özellikle Türk Toplulukları’nda önemli bir değere sahip olduğunun altını çizen Başkan Akman, “Anadolu Türk Mimarisi’nde suyla ilgili yapılar arasında önemli bir kısmı oluşturan çeşmeler, yapıldıkları dönemlere göre farklı form ve planlarda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; Selçuklu, Anadolu beylikleri ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan çeşmeler, çoğunlukla medrese, camii, han gibi yapıların ön kısmına, bir eyvanın içerisine ve halkın kolayca faydalanabileceği hemen hemen her sokağa inşa edilmiştir. Bu kadar tarihine önem veren bir neslin torunları olarak hem tarihimize sahip çıkmak hem de mahalle ortasında çirkin bir görünüm oluşturan çeşmelerin yerine aslına uygum ‘Eyvanlı’ çeşmeleri yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Tuşba Belediyesi olarak geçen yıl 13 ve bu yıl da 5 adet olmak üzere kaynak suyu yeterli olan 18 mahalleye 19 adet ‘Eyvanlı’ çeşme yaptıklarını vurgulayan Başkan Akman, “Bu çeşmelerimizi halkımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.