TUSAŞ'tan yeni "ATAK helikopteri" teslimatı
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen bir T129 ATAK helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden ATAK helikopterlerinin teslimatına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki neferlerimiz çoğalıyor! Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bir T129 ATAK Helikopteri daha teslim ettik" ifadelerine yer verdi.