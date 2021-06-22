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Teknoloji TUSAŞ'tan yeni "ATAK helikopteri" teslimatı
Teknoloji

TUSAŞ'tan yeni "ATAK helikopteri" teslimatı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen bir T129 ATAK helikopterinin daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 16:22:00 -
TUSAŞ'tan yeni "ATAK helikopteri" teslimatı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) resmi sosyal medya hesabı üzerinden ATAK helikopterlerinin teslimatına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Gökyüzündeki neferlerimiz çoğalıyor! Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bir T129 ATAK Helikopteri daha teslim ettik" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Vedad

Allah hayırlı ve mübarek etsin. Kazasız ve belasız uçuşlar nasip etsin. Rabbim, ordumuzun gücünü kuvvetini artırarak düşmanların kalbine korkular salsın. Rabbim, ordumuza karada, denizde ve havada muzafferiyet versin.
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Fatih

Motoru Amerikan malı. 
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