TUSAŞ'tan önemli hizmet! Milli hava araçları çocuklarla buluştu

Özel günlerde kapılarını her yaştan misafi rlerine açan, sosyal medya hesaplarından canlı gösteri uçuşları paylaşan TUSAŞ, bir yandan da farklı yaş gruplarına özel kitaplar yayınlıyor. Çocukların havacılığa ilgisini artırmak, milli teknolojileri tanıtmak için ilk olarak Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş’u konu alan öykü kitapları yayımlayan TUSAŞ, bunlara insansız hava aracı Anka, genel maksat helikopteri Gökbey ve uydu sistemleri kitaplarını ekledi. Çocuklar tüm bu macera boyunca Anka, Gökbey ve uydu sistemlerini yakından tanıma fırsatı buluyorlar.