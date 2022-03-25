TUSAŞ’tan müthiş bir hamle daha! İşte Türkiye’nin yeni gözbebeği!

Savunma kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir süredir Süpersonik İnsansız Hava Aracı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyordu. ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi üzerinden geliştirilen Süpersonik İHA, kritik görevler üstlenecek.

Resmi olarak ilk kez tanıtıldı

TUSAŞ’ın, uzun bir süredir Süpersonik İHA geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyordu. Geliştirilen Süpersonik İHA, TUSAŞ tarafından çıkarılan ‘Sınırlı Aşmak’ adlı kitapta resmi olarak ilk kez tanıtıldı. Süpersonik İHA; elektronik-taarruz, elektronik-destek ve sahte hedef gibi birçok kritik görevi icra edebilecek. En önemli görevi ise ‘Sahte Hedef’ olacak. Bu doğrultuda Süpersonik İHA için özel algoritmalar ve faydalı yükler geliştiriliyor.

Ocak 2022’de TUSAŞ’ta gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir tören esnasında, Süpersonik İHA’nın ikinci prototipi görüntülenmişti. ŞİMŞEK’e kıyasla bile oldukça ince olan Süpersonik İHA, kıç tarafında mini bir turbojet motora sahip. Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki Süpersonik İHA, adında da anlaşılabileceği üzere 1+ Mach hıza ulaşabiliyor.

Süpersonik İHA’nın testleri devam ediyor

ANKA ve AKSUNGUR gibi insansız hava araçları ile farklı hava platformlarından atılabilecek Süpersonik İHA’nın test faaliyetleri, halihazırda devam ediyor. İHA’nın kontrolü, ANKA ve AKSUNGUR İHA’ların yer kontrol istasyonu (YKİ) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Hatırlanacağı üzere TUSAŞ, kısa süre önce ŞİMŞEK Hedef Uçağı’nı da harp başlıklı şekilde hava platformlarından atılabilir hale getirmişti.

'Sahte hedef’ olacak

Çalışmalar sonucunda Süpersonik İHA, özellikle düşman hava savunma sistemleri ve elektronik-harp unsurları için ‘sahte hedef’ rolü oynayabilecek. Bu, Düşman Hava Savunmasının Bastırılması ve İmhası (SEAD/DEAD) görevleri için de kritik öneme sahip.