TUSAŞ'tan kritik hamle: Milli Muharip Uçak'ta görev alacak

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, yerel ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından onaylı, uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon alanında yetkili denetçi şirket olma hedefiyle yola çıktı.

TUSAŞ iştiraki olarak çalışmalarına başlayan şirket, mühendislik, danışmanlık ve sertifikasyon hizmetleri alanında Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) gibi uluslararası sivil havacılık otoritelerinin standartlarına uyumlu faaliyet gösterecek.

Milli projelerde de görev üstlenecek

Yapısal sistemler ve mukavemet, emniyet ve sürekli uçuşa elverişlilik, hava aracı sistemleri, uçuş, itki ve dinamik sistemler, aviyonik sistemler, yazılım, donanım ve elektrik sistemleri konularında sertifikasyon hizmeti sağlayacak TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, hem sivil hem de askeri havacılık alanında uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon süreçlerinde danışmanlık da yapacak.

Türkiye'nin en büyük havacılık projesi Milli Muharip Uçak'ın (MMU) askeri sertifikasyonunda da görev alacak TR Uçuşa Uygunluk Belgelendirme Hizmetleri AŞ, aynı zamanda HÜRJET, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRKUŞ-B projelerinde askeri sertifikasyon faaliyetlerinde TUSAŞ'a teknik destek verecek.