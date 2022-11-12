TUSAŞ'tan kritik "AKSUNGUR İHA" hamlesi

TUSAŞ, talep yoğunluğu nedeniyle İHA üretimde kapasite artışına gitti. Normalde üç ayda bir adet Aksungur üreten TUSAŞ’ın, bu ay itibarıyla her ay bir adet Aksungur üreteceği, 2023 Mayıs ayından itibaren ise her ay iki adet Aksungur’un banttan ineceği öğrenildi.

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan ve terörle mücadelede önemli katkılar sağlayan Aksungur, dünyadan da yoğun ilgi görmeye başladı.

Başta Afrika ile Asya ülkelerinin Aksungur ile ilgilendiği bilinirken, geçen haftalarda Cezayir’in altı adet Aksungur siparişi verdiği açıklandı. TUSAŞ da yoğun talebin ardından üretime hız verdi.

Tolgaozbek.com’da yer alan haberde; üç ayda bir adet Aksungur üreten TUSAŞ’ın, artık ayda bir Aksungur üreteceği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre TUSAŞ, 2023 Mayıs ayından itibaren de her ay 2 adet Aksungur İHA üretecek.

Ege’de düzenli olarak devriyelere katılan Aksungur İHA, daha önce ABD zırhlılarının Ege adalarına konuşlanmasını yakalamıştı. Yüzde 97 oranında milli imkanlarla üretilen Aksungur’un, 750 kilogram faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip olduğu biliniyor.

Aksungur, keşif, gözetleme ve taarruz görevlerini icra edebiliyor.

Kanat açıklığı 24 metre olan Aksungur’un yatay uzunluğu ise yaklaşık 12 metre. Aksungur’un her bir kanatta 500 kilogram, 300 kilogram ve 150 kilogram kapasiteli 3 adet silah istasyonu bulunuyor.

Çeşitli savunma sanayii tarafından geliştirilen milli mühimmatlarla teçhiz edilen Aksungur, TEBER, MAM-L, MAM-C, LUMTAS, KGK-82, CİRİT ve Minyatür Bomba gibi milli mühimmatları kullanabiliyor.