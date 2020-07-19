TUSAŞ'tan heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" paylaşımı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) "Milli Muharip Uçak" projesi ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.