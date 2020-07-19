TUSAŞ'tan heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" paylaşımı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) "Milli Muharip Uçak" projesi ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Türk İHA ve SİHA'larının başarılı operasyonlarıyla TSK'ya güç katmasının ardından gözler "Milli Muharip Uçak" projesine çevrildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"Gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz"
TUSAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 uçaklarının yerine entegre etmeyi planladığımız MMU projemiz için büyük bir özveri ve heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin gururu olacak yerli ve modern gücü, gökyüzüne taşımak için sabırsızlanıyoruz" denildi.