TUSAŞ'tan ATAK 2 müjdesi! Tarih belli oldu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ATAK 2 helikopterinin 18 Mart 2023'te gökyüzünde olacağını duyurdu. TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ATAK 2, 18 Mart 2023'te vatanımız için gökyüzünde yerini alacak. Yeni, güçlü ve çevik!" ifadelerine yer verildi.

ATAK 2 helikopteri

T-929, (ATAK 2) Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopteridir. ATAK II helikopteri, hem gündüz hem de gece her türlü hava koşulunda taarruz, elektronik harp ve keşif görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış.

ATAK II, 70 mm güdümsüz roketler, havadan havaya ve havadan karaya füzeler, tanksavar güdümlü füzeler ve serbest düşüş bombaları taşıyabilecek kapasitede olacak.