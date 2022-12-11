TUSAŞ’ta çalışmak için dönüş yapan genç duygulandırdı

Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda ilginç anlar yaşandı.

Onur Mert adlı genç konuştu:

Sayın Cumhurbaşkanım Benim ismim Onur Mert Aksoy TUSAŞ'tan katılıyorum. Bize böyle bir imkan tanıdığınız için teşekkür ederim. Ben Rizeliyim üniversiteyi İngiltere'de okudum. Uçak mühendisliği üzerineydi. Ben buraya TUSAŞ'ın tersine beyin göçmenliği projesi ile geldim. Londra'dan Ankara'ya taşındım. Ben açık kaynak kodları alanında uzmanım. Bizim vizyonumuz. Milli ve özgün yazılımlarımız olmasıdır. Bu projeler içinde kalifiye uzmanlar emekli olunca bu sorumluluğu biz alacağız. TUSAŞ'taki bu imkanın en büyük etkisi milletinize vatanınıza hizmet etmenizi sağlıyor. Özellikle size ve TUSAŞ Müdürü Temel Kotil'e teşekkür etmek istiyorum.

Lütfen bu fırsatları kaçırmayın. Ülkene vatana hizmet etmenin tadı bir başka belki dışarıdaki gençler de Türkiye'ye dönsünler inşallah.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan evlilik tavsiyesi

Genç adama evli olup olmadığı soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç adama evlilik tavsiyesinde bulundu.