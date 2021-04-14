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Gündem TUSAŞ üretti! Dünya devine teslim tamamlandı
Gündem

TUSAŞ üretti! Dünya devine teslim tamamlandı

TUSAŞ, AIRBUS tarafından geliştirilen yeni nesil yolcu uçağı A320 ailesinin uzun uçuşlar için tasarlanan A321XLR uçağında tek kaynak olarak ilk “Section-18” panellerinin modifikasyonunu ve üretimini tamamladı. AIRBUS'a sevkiyatın tamamlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 11:01:00 - 2021-04-14 11:07:20
TUSAŞ üretti! Dünya devine teslim tamamlandı

Hava yapısalları alanında yarım asra yakın tecrübesi bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bugüne kadar edindiği tecrübe ve mevcut olan yetkin iş gücü ile havacılık ekosisteminin önemli bir paydaşı olarak yeni nesil hava araçlarının da kritik panellerinin tasarımından üretimine tüm aşamalarında yer almaya devam ediyor.

TUSAŞ, AIRBUS için ilk kez 1995 yılında başladığı ve bugüne kadar 5 bin uçaklık setin üzerinde üretimini tamamlayıp teslimatını gerçekleştirdiği "Section-18" panellerinde çok daha uzun uçuşlara imkân tanıyan A321 XLR uçakları için TUSAŞ tarafından yeniden yapısal güçlendirme yapılan modifikasyonlu "Section-18" panellerinde ilk setin sevkiyatını tamamladı.

TUSAŞ'ın tek kaynak olarak ürettiği ve uçağın arka çıkış kapısının bulunduğu kısmı ifade eden Section 18, sağ-sol ve alt-üst olmak üzere 4 ana panel oluşuyor ve 1 set panelde toplam 1200 detay parça yer alıyor. Yeni nesil A320 ailesi için de Section 18 kısmının tek kaynak üretici olan TUSAŞ, ilk etapta 5 uçaklık setin üretimini tamamlayıp, sevkiyatını gerçekleştirecek.

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