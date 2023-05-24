TUSAŞ, THY için ilk yerli eğitim uçaklarını üretecek

BUĞRA KARDAN

THY’nin yüzde 100 iştiraki TAFA ile TUSAŞ tarafından önemli bir anlaşma yapıldı. 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için imzalar atıldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, daha önce onlarca kontrat imzaladıklarını hatırlattı. Daha önce imzaladıkları hiçbir kontratta bu kadar heyecanlanmadıklarını söyledi.

Mütevazı kontrat

Bolat, 10 yılda 11 bin pilota ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi. Bu pilotların uçuş okullarınca yetiştirileceğini belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Baktığımızda uçuş okullarının kapasiteleri belli. Türkiye’yi ele aldığımızda şu anda 201 pilot yetiştiriyoruz yılda. 400’e yakın da diğerleri yetiştiriyor. Bizim ihtiyacımız ortalama bin. Demek ki yılda yetiştirmek için 400-500 daha pilota ihtiyacımız var. Burada da en önemli darboğaz uçak. Şu anda verdiğimiz uçakların siparişleri 2026’da geliyor. Bütün dünyada bir darboğaz var. O açıdan mütevazı bir kontrat yapıyoruz, 20 tane uçak siparişi veriyoruz. Ancak 10 yılda uçak ihtiyacımız 100 adet. Dünyanın uçak ihtiyacına baktığımızda da aynı şekilde şu anda 3 binden fazla uçağa ihtiyaç var.

Bolat, TUSAŞ’la yaptıkları anlaşmayı çok önemsediğini kaydetti. “Türkiye’de ilk defa yerli ve sivil havacılığa hizmet eden bir hava aracı üretilmiş olacak. Stratejik ortağımız TUSAŞ’la zaten daha önceden de iş birlikleri yapıyorduk, ilk defa böyle bir projede rol aldığımız için biz de THY olarak gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Yılda 200 uçağın üretileceği bir hat kurulacağına dikkat çeken Bolat, “Yani sadece bu yirmi tane uçakla kalmayacak. TUSAŞ buradan tüm dünyaya uçak satmak için bu işe giriyor. O açıdan da güzel bir iş birliğinin temelini oluşturduğumuz için de seviniyorum” ifadelerini kullandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de THY’yle imzaladıkları anlaşmanın sivil uçak projesine girişlerinin imzası olacağını vurguladı. Kotil, şu açıklamalarda bulundu: “Uçaklarımızı özgün bir şekilde ve en kısa zamanda tasarlayıp teslim edeceğiz. Bu anlaşma bize burada bazı imkânları açacak. Biz savunma şirketiyiz. KAAN başta olmak üzere Hürjet, Hürkuş, Anka-3, Anka-2, Aksungur ve Anka, Gökbey, Atak helikopterimiz ve uydumuzla biz aslında bir hava savunma şirketiyiz. Ancak bu imza çok değerli. Çünkü şimdi sivile ayak basmış olduk.”

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Kotil, edindikleri tecrübelerin ardından sivil pilotları yetiştirmek amacıyla TAFA’yla güçlerini birleştirdiklerine işaret ederek, şu bilgileri verdi: “THY’nin pilot eğitimlerini karşılayacak, muadillerine göre üstün performans ve uçuş kalitesine sahip, bu yetkinliklerde en son teknoloji aviyonik sistemlerle donatılmış, uzun ömürlü eğitim uçaklarını yerli imkânlarımızla tesislerimizde üreteceğiz. Uçakların THY envanterine katılmasıyla birlikte bu hususta da dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız. Türk havacılığını her alanda dünyayla yarışır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Filo yerlileştirilecek

TAFA’da kullanılan mevcut ve alternatif uçak tipleri üreticileriyle görüşmeler yürütüldü. Görüşmelerde uçak tedarikinde orta ve uzun vadede küresel çapta sıkıntılar yaşanacağı anlaşıldı. TAFA tarafından eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek motorlu eğitim uçağının yerli olanaklarla TUSAŞ tarafından üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. 2026 ve 2027’de 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınması planlanıyor. Bu uçakların verimli olmaları durumunda sonraki yıllarda satın almalara devam edilmesi öngörülüyor. TAFA’nın filosunun tamamen yerlileştirilmesi hedefleniyor.