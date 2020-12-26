TUSAŞ tarihindeki ilk İHA ihracatını gerçekleştirdi

TUSAŞ Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, TUSAŞ'ın Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi ihracatı hakkında şunları söyledi:

Bu anlaşmanın önemi nedir?

Türk Savunma Sanayii’nin İHA konusunda kabiliyetleri var. Operasyonlarını başarılı şekilde sürdürüyor. Şu konuyu vurgulamak istiyorum; bu Türkiye’nin yaptığı ilk İHA ihracatı değil. Ama bu TUSAŞ’ın tarihindeki ilk İHA ihracatı.

Birçok ülkeyle yıllardır ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. TUSAŞ olarak Tunus’a yaptığımız ilk İHA ihracatını duyurmaktan gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki bu satış anlaşması, diğer ülkelerdeki ihracat kapılarını şirketimiz için açacak.

Yakında beklediğiniz başka bir anlaşma var mı?

Tabii ki başka anlaşmalarımız da var. Şirketimiz farklı iş alanlarında çalışma yürütüyor. Uzay sistemlerinden helikoptere ve uçak sistemlerine kadar, Güney Amerika’dan Asya’ya birçok ülkeyle birçok ülkeyle çok sayıda ürün konusunda stratejik iş birliği yürütüyoruz. Tunus ile anlaşmamızı imzaladık. Diğer ülkelerle görüşmeler devam ediyor ve yeni anlaşmalar da yapmayı ümit ediyoruz.

Bir anlaşmayı sonuçlandırmadan açıklamıyoruz. Yakın zamanda TUSAŞ’ın yeni ürün ve projelerine şahit olacaksınız.

İki ülke arasındaki ilişkilerin önemi nedir?

Türkiye ve Tunus’un güçlü ilişkileri var. Askeri ve sivil alanda ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Bu İHA ihracatının; iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyorum. Çünkü personellerimizi Tunus'a göndereceğiz Tunus da kendi personellerini buraya gönderecek. Böylece iki ülke arasında karşılıklı etkileşim olacak. Bu etkileşim ve ihracat ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz.