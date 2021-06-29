  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hepsi otobüsün bagajında yakalandı! 2 şoför gözaltında
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var
Tık uğruna yaptığı pes dedirtti! Otobüsün üstünde ölümcül yolculuk
Altun'dan ODA TV'nin asılsız haberine sert tepki
Teknoloji TUSAŞ helikopter motoru için anlaşma imzaladı
Teknoloji

TUSAŞ helikopter motoru için anlaşma imzaladı

TUSAŞ, kamuoyunda "ATAK-2" olarak bilinen "Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri" için Ukraynalı Motor Sich firmasından 14 adet motor tedarik edecek. Öte yandan helikopterin ilk uçuşunun 2023 yılında yapılması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 12:20:00 - 2021-06-29 12:39:52
TUSAŞ helikopter motoru için anlaşma imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Ukraynalı “Motor Sich” firması Ağır Sınıf Tarruz Helikopter motoru için sözleşme imzaladı. Ukraynalı “Motor Sich” firması ile yapılan anlaşma kapsamında 14 adet motor tedarik edilecek ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin uçuşu 2023 yılında gerçekleştirilecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi ile geliştirilecek helikopter için çalışmalar devam ediyor. Mevcut ATAK helikopterinin yaklaşık iki katı kalkış ağırlığına sahip olacak Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için önemli bir eşik daha tamamlandı.

2023 yılında uçuşu gerçekleştirilecek Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için TUSAŞ ve Motor Sich firması arasında yapılan anlaşmada 14 adet motor tedarik edilecek. 2025’e kadar toplam 14 adet motor teslimatının yapılması planlanırken, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ne ait olacak motorların ilk teslimatının 2 adet olacak şekilde Eylül 2022’de yapılması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi 2023 yılında uçuşunu gerçekleştirecek Ağır Sınıf Taarruz helikopterimiz için önemli ve kritik bir aşamayı daha tamamladık. 2019 yılında Savunma Sanayii Başkanımız öncülüğünde imzaladığımız projeyi aradan 2 yıl sonra yeni bir sözleşme ile harekete geçirdik. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılında 2023’e TUSAŞ olarak iddialı bir giriş yapacağız. Neredeyse tüm projelerimizin uçuş yapacağı bir yıl olacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay