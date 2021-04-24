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Teknoloji TUSAŞ arı gibi çalışıyor! Güzel haber geldi
Teknoloji

TUSAŞ arı gibi çalışıyor! Güzel haber geldi

TUSAŞ, 2017 yılında bu yana devam ettirdiği "Airbus A320 Section 19 Barrel Programı" kapsamında 300'üncü teslimatını gerçekleştirdi. Gelişmeyle ilgili açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'arı gibi çalışarak' teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 12:50:00 -
TUSAŞ arı gibi çalışıyor! Güzel haber geldi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından üretilen Section 19 Barrel ünitesi uçağın basınç verilmiş kısmıyla verilmemiş kısmını birbirinden ayırıyor. Ayrıca bu ünite, yatay stabilizatör, dikey stabilizatör ile istikamet dümeni, irtifa dümeni gibi uçağın önemli kontrol yüzeylerini de entegre ediyor.

TUSAŞ, Airbus A320 Section 19 Barrel Programı kapsamında ürettiği söz konusu ünitelerin teslimatlarına devam ediyor. Bu kapsamda, 300'üncü teslimat da yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2017'den bugüne stratejik ortakları Airbus ile yapısal alandaki çalışmaların büyük bir iş birliğine eriştiğini bildirdi.

Taahhüt ettikleri çalışmalar kapsamında "arı gibi çalışarak" teslimatları sürdürmeye devam ettiklerini vurgulayan Kotil, şunları kaydetti:

"Uluslararası alanda ve özellikle havacılık alanında yapısal kısımdaki teslimat takvimleri hakkında verilen sözler çok önemlidir. Biz bu sözlerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşarken, bugün Section 19 diye tanımladığımız programda 300'üncü teslimatımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ederim."

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