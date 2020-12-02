TÜSAD'tan "misafir kabul edilmemesi, misafirliğe gidilmemesi" uyarısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle dışarıda buluşamayanların evlerde çok sık bir araya geldiğine ve bunun da bulaş riskini artırdığına işaret etti.

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlamaların evlerde insanların topluluk şeklinde bir araya geleceği etkinliklerin yapılmamasını da kapsadığına değinirken, şunları kaydetti:

"Son günlerde ne yazık ki dışarıda buluşamayan ailelerin evlerde çok sık bir araya geldikleri ve birbirlerine virüsü bulaştırdıklarına şahit olmaktayız. Pandeminin en zor günlerini, hasta sayısının en yüksek olduğu zamanları yaşarken, en yakınımız dahil herkesin enfeksiyon taşıma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden çok zorunlu değil ise yaşadığınız eve misafir kabul etmeyin, başkalarının evine ziyarete gitmeyin. Ev dışına işi gereği veya başka nedenler ile çıkan kişilerin evde diğer aile fertlerine karşı sosyal mesafeyi koruması, evde kullanılan ortak alanlara dikkat edilmesi, gerekli durumlarda maske veya eldiven kullanması bulaş riskini aza indirgeyecektir. 'Hayatın eve sığabileceğini' unutmamalı, geçirdiğimiz bu zor günleri bir an önce geride bırakmak için 'maske-mesafe-hijyen' kurallarına mutlaka uymalıyız."

Turan, evde alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"İhtiyaçlar doğrultusunda dışarı çıkıldığı durumlarda eve her dönüşte dezenfekte olunması bu kuralların başında gelmektedir. Dışarıda giyilen kıyafetler eve gelindiğinde çamaşır makinesinde yıkanmalıdır. Evde ortak kullanılan kapı kolları, tuvalet gibi yerler günde bir kez dezenfektan kullanılarak silinmelidir. Dışarıdan gelen kargo ve siparişler balkon gibi açık alanlarda açılmalı, ambalajı dışarıda bırakılmalı ve paket teması sonrası eller sabunlu su ile yıkanmalıdır."

- "Havalandırılmayan ortamlarda bulunan ve hızlıca çoğalan virüsler sağlığı olumsuz etkileyebilir"

Doç. Dr. Onur Turan, kış mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğünü ve soğuk havanın vücut direncini düşürdüğünü hatırlatarak, sonbahar ve kış aylarında zatürre görülme sıklığının arttığını, grip ve nezleye yol açan mikropların soğuk havada daha kolay yayılıp insandan insana bulaştığını anlattı.

Söz konusu hastalıkların insandan insana bulaşmasının ve hasta olmaya yol açmasının temel nedenlerinden birinin, "yaşanan evi ve çalışılan iş yerini iyi havalandırmamak" olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:

"Havalandırılmayan ortamlarda bulunan ve hızlıca çoğalan mantarlar, bakteriler ve virüsler sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Evde daha çok zaman geçireceğimiz bu günlerde evlerdeki havayı sürekli olan yenilemek, havanın tazelenmesini sağlayarak nem oranını da düşürür. Odalar her gün, birkaç kez en az 30 dakika havalandırılmalıdır. Bu önlemler, koronavirüs de dahil olmak üzere virüslerin evde barınmasına daha fazla engel olacaktır."

- "Güçlü bağışıklık için düzenli uyku şart"

Turan, bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının virüs ve bakterileri vücuttan uzak tuttuğunu ve enfeksiyon durumunda hastalığın beklenenden daha hafif geçmesini sağlayabildiğini vurgulayarak, güçlü bağışıklık sistemi için düzenli uyku ve beslenmenin şart olduğunu, günde ortalama 7-9 saat uyumaya ve uyku düzenini bozmamaya özen göstermek, ayrıca alkol tüketmek ve geç saatlerde yemek yemek gibi uyku kalitesini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmak gerektiğini belirtti.

Meyve-sebze gibi vitamin, mineral içeriği yüksek, antioksidan özelliği olan besinlerin ihmal edilmemesinin önemine işaret eden Turan, doğal yoğurt, ayran, kefir gibi probiyotiklere sofralarda daha fazla yer verilebileceğini aktardı. Turan, bol su içmeye ve kilo almamaya dikkat etmenin önemli olduğunu, düzenli fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra uyku kalitesini geliştirdiğini sözlerine ekledi.



