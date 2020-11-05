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Yerel TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2020? ÖSYM TUS tercihleri
Yerel

TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2020? ÖSYM TUS tercihleri

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Gözler şimdi TUS tercihlerinin alınacağı tarihlerde. TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2020? ÖSYM TUS tercihleri

Yeniakit Publisher
2020-11-05 23:29:00 -
TUS tercihleri ne zaman başlayacak 2020? ÖSYM TUS tercihleri

23 Şubat'ta uygulanan TUS (1. Dönem) ve STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) sınavlarının ardından bu kez de TUS tercihleri merak konusu oldu. ÖSYM'nin TUS tercihlerini ne zaman almaya başlayacağını merak eden adaylar, konuya dair yapılan resmi açıklamalar ve ÖSYM'nin paylaşımlarını takip ediyor. İşte, 2020 ÖSYM TUS tercihleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

TUS tercihlerine ilişkin ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. İşte, ÖSYM'nin o açıklaması;

"2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 25-31 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi 31 Mart 2020 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 25 Mart 2020 günü saat 10.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır. Yerleştirme işleminde, 2020-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir."

TUS nedir?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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