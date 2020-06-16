"Türünü kurtaran" dev Galapagos kaplumbağası Diego, üreme programından "emekli" edildi

ANKARA (AA) - Dev Galapagos kaplumbağalarının neslinin tükenmesini önlemek için 44 yıldır üreme programında tutulan "Diego", 100 yaşında ana vatanına geri gönderildi.

BBC'nin haberine göre, program için Santa Cruz adasında tutulan Diego ve diğer 14 erkek kaplumbağa, "emekli" edilerek memleketleri Espanola'ya döndü.

Santa Cruz'da 1960'larda başlatılan üreme programı sayesinde 2 binden fazla dev Galapagos kaplumbağası dünyaya geldi.

Diego da 1976'da bu türün yok olmasını önlemek için California'daki San Diego Hayvanat Bahçesi'nden üreme programına getirilmişti.

Diego'nun bugün hayattaki 2 bin dev kaplumbağanın yaklaşık yüzde 40'ının babası olduğu sanılıyor.

Ekvador Çevre Bakanı Paulo Proano Andrade, Diego'nun emekliye ayrılmasıyla üreme programının tarihinde "önemli bir sayfayı" kapattığını söyledi.

Andrade, Twitter hesabında, Diego ve diğer kaplumbağaların "soylarını kurtardıktan" sonra evlerine döndüğü, Espanola'nın onları "kollarını açarak" karşıladığı paylaşımını yaptı.

Espanola'da yaklaşık 50 yıl önce sadece 2 erkek ve 12 dişi dev kaplumbağa yaşıyordu.

Galapagos Ulusal Parkları, 80 kilo ağırlığında, yaklaşık 90 santimetre uzunluğundaki Diego'nun Espanola'dan 20. yüzyılın başında götürüldüğünü düşünüyor.

Ekvador'a bağlı Galapagos takımadaları, eşsiz bitki örtüsü ve doğal yaşamı nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası listesinde yer alıyor.



