  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Turuncuya dönen illerde okullar kapanacak mı?
Eğitim

Turuncuya dönen illerde okullar kapanacak mı?

Hangi illerde okullar kapanacak? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi 1 Mart’ta başladı. Bu kararla birlikte illerdeki vakalara göre kısıtlamalar uygulanıyor. Son dönemde vaka sayılarında artış gözlendi. Bu sebeple bazı iller sarıdan turuncuya yani orta risk grubundan yüksek risk grubuna döndü. Bu sebeple risk durumu değişen illerde okulların kapanıp kapanmayacağı araştırılıyor. Peki, hangi illerde okullar kapanacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:50:00 -
Turuncuya dönen illerde okullar kapanacak mı?

15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim başladı. Tüm yurtta 2 Mart itibariyle 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde ayrıca 9.,10. ve 11. Sınıflar da eğitime başladı. Ancak bazı illerde artan vakalar sebebiyle risk durumu değişti. Bu sebeple hangi illerde okulların tatil olacağı araştırılıyor. Peki, yüksek riskli olan illerde okullar kapanacak mı?

Turuncuya dönen illerde okullar kapanacak mı?

27 Şubat-5 Mart verilerine göre pek çok il sarıdan turuncu renge geçti. Son verilere bakıldığından orta risk grubundan yüksek riskli illere; Kastamonu, Bartın, Karabük, Çorum, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya geçti.

Yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Geçen sene martta söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmı kapanma, tamamen kapanma ya da yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanabilir diye. Böyle bir senaryo sunmuştuk. Süreç bizi bu dördüncü senaryoya getirdi. Şu anda yerinde karar süreci başladı. Okullar, hava durumuna bakıp 'Bugün açalım, yarın kapatalım' biçiminde kurumlar değil, biraz geçişkenlik içeren kurumlar ve sosyal hayatın kendi devinimini isteyen kurumlar. O yüzden valilikler şehirlerindeki il hıfzısıhha kurullarıyla beraber yapılan istişarelerde duruma somut olarak bakıp yerel kararlar alabilirler. Bizim buradaki beklentimiz çocukların ani 'Gittin geldin, açıldı kapandı.' şeklinde değişikliklere maruz kalmaması" diye konuştu.

Koronavirüs risk haritasında geçen hafta orta riskli (sarı) kategoride olan Ankara'nın bu hafta yüksek riskli (turuncu) kategoriye, İstanbul'un ise yüksek riskliden (turuncu) çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye geçtiği hatırlatılarak, bu illerde okulların kapatılıp kapatılmayacağını kimin açıklayacağının sorulması üzerine Selçuk, açıklamanın valilikler nezdinde yapılacağını söyledi.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon 

Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?
Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?

Yaşam

Kırmızıya dönen iller hangileri! Hangi iller kırmızı oldu?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan skandal Türkiye kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, TBMM alt komisyonunda yaptığı konuşmada Suud..
Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı
Dünya

Merkel'e büyük şok! Sandıktan koalisyon çıktı

Almanya’da yılın ilk seçimlerinin yapıldığı Baden-Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde sandıktan koalisyon çıktı.

Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!
Gündem

Al Sani'den korkutan uyarı: Savaşa hazır olun!

ABD’nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelme ihtimali olduğunu söyleyen Katar'ın eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani, Körfez ülk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay