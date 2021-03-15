15 Şubat Pazartesi günü köy okullarında tüm kademelerde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim başladı. Tüm yurtta 2 Mart itibariyle 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta riskli illerde ayrıca 9.,10. ve 11. Sınıflar da eğitime başladı. Ancak bazı illerde artan vakalar sebebiyle risk durumu değişti. Bu sebeple hangi illerde okulların tatil olacağı araştırılıyor. Peki, yüksek riskli olan illerde okullar kapanacak mı?

Turuncuya dönen illerde okullar kapanacak mı?

27 Şubat-5 Mart verilerine göre pek çok il sarıdan turuncu renge geçti. Son verilere bakıldığından orta risk grubundan yüksek riskli illere; Kastamonu, Bartın, Karabük, Çorum, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Afyon, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya geçti.

Yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceği konusunda ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Geçen sene martta söylediğimiz bir şey vardı. Duruma göre kısmi açılma, kısmı kapanma, tamamen kapanma ya da yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanabilir diye. Böyle bir senaryo sunmuştuk. Süreç bizi bu dördüncü senaryoya getirdi. Şu anda yerinde karar süreci başladı. Okullar, hava durumuna bakıp 'Bugün açalım, yarın kapatalım' biçiminde kurumlar değil, biraz geçişkenlik içeren kurumlar ve sosyal hayatın kendi devinimini isteyen kurumlar. O yüzden valilikler şehirlerindeki il hıfzısıhha kurullarıyla beraber yapılan istişarelerde duruma somut olarak bakıp yerel kararlar alabilirler. Bizim buradaki beklentimiz çocukların ani 'Gittin geldin, açıldı kapandı.' şeklinde değişikliklere maruz kalmaması" diye konuştu.

Koronavirüs risk haritasında geçen hafta orta riskli (sarı) kategoride olan Ankara'nın bu hafta yüksek riskli (turuncu) kategoriye, İstanbul'un ise yüksek riskliden (turuncu) çok yüksek riskli (kırmızı) kategoriye geçtiği hatırlatılarak, bu illerde okulların kapatılıp kapatılmayacağını kimin açıklayacağının sorulması üzerine Selçuk, açıklamanın valilikler nezdinde yapılacağını söyledi.

1 Mart 2021 verilerine göre illerin risk durumu şöyle:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon