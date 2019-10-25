Turuncu listedeki terörist öldürüldü!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Van'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin turuncu, diğerinin ise gri listede arandığı ortaya çıktı.25 Ekim 2019 Cuma 14:29
Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, 08-10 Ekim tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste'de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi.
Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste'de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi.
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