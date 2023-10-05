  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural Tacikistan’da paketlenip getirildi
Gündem

Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural Tacikistan’da paketlenip getirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-05 11:38:00 -
Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural Tacikistan’da paketlenip getirildi

Turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vural yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirildi. Darısı diğerlerinin başına.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride yer alan, "silahlı terör örgütü FETÖ'ye üyelikten" aranan firari Koray Vural'ı, Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

ORTA ASYA'DA FAALİYET GÖSTERİYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Tacikistan'a giden ve burada örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde görev alan Vural, Orta Asya ve Tacikistan'daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında bulunuyordu.

KAÇMA PLANLARI YAPIYORDU

Tacikistan'da bulunduğu süreçte Pensilvanya'ya sık sık giderek FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den talimat alan Vural'ın, firari FETÖ mensubu Emsal Koç'un Türkiye'ye getirilmesi sonrası Tacikistan'dan kaçma planları yaptığı tespit edildi.

Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok
Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!" target="_blank">
Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!
Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Siyaset

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Gündem

FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

Yerel

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 11 tutuklama

FETÖ/PDY üyeleri ABD bayraklı yatta yakalandı
FETÖ/PDY üyeleri ABD bayraklı yatta yakalandı

Dünya

FETÖ/PDY üyeleri ABD bayraklı yatta yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun

bunların daha umudu var elebaşlarını yakalayarak tamamen çökertmek gerek
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23