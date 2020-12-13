Turuncu alarm ile uyarılan Antalyalılardan önlem gecikmedi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün dün 'turuncu alarm' kodu verdiği Antalya’da 2 gündür devam eden yağışın etkisi arttı. Meteorolojinin kuvvetli sağanak ile birlikte dolu, fırtına, sel ve hortum uyarısı üzerine halk da önlemlerini artırdı.

Özellikle araç sahipleri, dolu ihtimaline karşı önlem aldı. Kapalı otoparklarda yer bulamayanlar, araçlarının üzerlerini naylon, kilim, branda, çarşaf ve halı ile kapattı.

Öte yandan Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, "Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m²), Antalya Merkez, Kemer, Kumluca, Finike, Kaş, Demre, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa çevrelerinde yer yer aşırı (100 kg/ m² üzeri) olacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgarın da güneydoğu yönlerden kuvvetli fırtına (60-80 hamlesi 100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.