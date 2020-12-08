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Sağlık Turunçgiller hangi meyvelerdir? Turunçgiller nelere iyi gelir?
Sağlık

Turunçgiller hangi meyvelerdir? Turunçgiller nelere iyi gelir?

Narenciye olarak da adlandırılan turunçgiller, C vitamini bakımından zengin olmakla birlikte birçok hastalığa karşı birebirdir. Uzmanlar, turunçgillerin virüslere karşı çok etkili olduğunu söyler. Peki turunçgiller hangi meyvelerdir? Turunçgillerin faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2020-12-08 01:41:00 -
Turunçgiller hangi meyvelerdir? Turunçgiller nelere iyi gelir?

Sarı ya da turuncu renkteki meyveler, turunçgiller olarak adlandırılır. Narenciye olarak da anılan bu besinler, Akdeniz ülkelerinde yetişir. C vitamini deposu olmalarıyla birlikte Vücut için güçlü bir ek takviyedir. Özellikle virüs sonrası yaşanan hastalıklar için doğal ilaç olarak kullanılır. Uzmanlar, özellikle artan virüslere karşı bu meyvelerin tüketilmesini tavsiye eder. Peki turunçgiller hangi meyvelerdir?

- Portakal

Turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahiptir. C vitamininin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve magnezyum maddelerini de içerir. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmede ve üst solunum yolları hastalıklarını önlemede etkilidir.

- Mandalina

Yüzyıllardır kullanılan en etkili alternatif ilaçtır. Yüksek oranda antioksidan içerir. Yapılan araştırmalar, mandalinanın kanserli hücrelere karşı da etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca mandalina, sindirim hastalıklarını önler.

- Greyfurt

İlaç sanayisinde ham madde olarak kullanılır. Acımsı bir tadı olan greyfurt, içerdiği yüksek antioksidan sayesinde kırmızıdır. Aynı zamanda lif ve protein bakımından zengindir.

- Limon

Limon, sağlığa inanılmaz faydalarıyla bilinir. Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Kandaki kolesterol seviyesini düşürür, damarların sertleşmesini önler. Böbreklerde taş ve kum oluşumunu engeller. Ayrıca karaciğer fonksiyonlarını arttırarak vücudu toksinlerden arındırır.

- Bergamot

Turunçgiller ailesinden olan bergamot, ruhsal hastalıklara karşı etkilidir. Sinir hücrelerini sakinleştirir, mikropları temizler.

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