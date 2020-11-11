  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Turunçgil ihracatında yeni sezonun ilk 2 ayında yüzde 23,6 artış
Ekonomi

Turunçgil ihracatında yeni sezonun ilk 2 ayında yüzde 23,6 artış

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "İki ayda yaşanan artış sektörümüzü mutlu etti. Geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa Birliği ülkelerine de ihracatımız artarak devam ediyor. Bu da bizi sevindiren gelişme"

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:03:35 -
Turunçgil ihracatında yeni sezonun ilk 2 ayında yüzde 23,6 artış

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Turunçgil ihracat sezonunun ilk 2 ayı eylül ve ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6'lık artış kaydedilmesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgilde 2020-2021 ihracat sezonunun eylülde başladığını anımsattı.

Yeni sezonun ilk 2 ayındaki ihracatın umut verici olduğunu vurgulayan Kaçmaz, "Eylül-ekimde 286 bin ton turunçgil ihracatı gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 23,6 oldu. Bunun karşılığında ülkemize 153 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Narenciyede en çok ihracatımız sırasıyla Rusya, Irak, Ukrayna, Polonya ve Bulgaristan'a oldu." diye konuştu.

Kaçmaz, dış satımda, ürün bazında ilk sırada limonun bulunduğunu, bunu greyfurt ve mandalinanın takip ettiğini dile getirdi.

Yeni sezonun 2 ayındaki ihracatın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini belirten Kaçmaz, şunları söyledi:

"Turunçgil ihracatı kasım, aralık ve ocak aylarında artarak devam edecektir. Şu anda sıkıntı yaşamıyoruz. Beklentilerimiz ölçüsünde ihracatımızı gerçekleştirmiş olacağız. İki ayda yaşanan artış sektörümüzü mutlu etti. Geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa Birliği ülkelerine de ihracatımız artarak devam ediyor. Bu da bizi sevindiren gelişme. Bu seyirde devam eder ve herhangi bir doğal afet yaşanmazsa iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum."

Kaçmaz, Türkiye'de yetiştirilen narenciyenin doğal ve kaliteli olmasından dolayı dünyada tercih edildiğini de aktardı.

- "Emeğimizin karşılığını almayı bekliyoruz"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de ilerleyen aylarda ihracatın daha da artacağı beklentisi içerisinde olduklarını belirterek, "Havaların biraz daha soğuması gerekiyor. Narenciye tüketiminde bu da önemli faktör. Emeğimizin karşılığını bu yıl almayı bekliyoruz." diye konuştu.

İhracatçı firma sahibi Hasan Bulduk, dış satıma yönelik çalışmalarının iyi bir şekilde devam ettiğini anlatarak, "Gelecek aylarda ihracatın artacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump gitmeden BAE ödülünü aldı
Dünya

Trump gitmeden BAE ödülünü aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, toplam 23,37 milyar dolar değerinde F-35 uçakları, MQ-9B tipi silahlı insans..
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki
Gündem

Hulki Cevizoğlu'ndan üfürüp kitap yazan Özdil'e tepki

Dr. Hulki Cevizoğlu 10 Kasım 1938'de siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yanlış tedavi" sonucunda hayatını ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay