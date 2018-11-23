SİVAS (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor'un kulüp başkanı Hasan Karaman, Süper Lig'in 4 büyükleri olarak adlandıran takımlar arasında yer alan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turunda eşleştikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupanın kendileri için farklı bir kulvar olduğunu belirterek, "Kupada daha önce Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadık, bu turda da Trabzonspor çıktı. Dört büyükler ile oynamak bizim için bir onur. Çünkü bu ekipler Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlar." diye konuştu.

Kupadaki rakipleri Trabzonspor'un önemli ve güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyespor olarak kupada başarılı bir takımız. İnşallah turu geçmek için elimizden geleni yapacağız, bizim için önemli olan o. Geçmiş dönemlerde kupada başarılı bir performans gösterdik, inşallah bu turda da başarılı olacağımıza inanıyorum. Kupa maçları lig maçlarına göre biraz daha farklı oluyor, oyuncularımız biraz daha fazla konsantre oluyor. Kupada karşılaşmadığımız bir tek Fenerbahçe kaldı, inşallah önümüzdeki senelerde de Fenerbahçe ile oynarsak, dört büyükle oynamış bir takım olacağız."

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk hedeflerinin Trabzonspor'u yenerek turu geçmek olduğunu dile getiren Karaman, sonrasında ise finale kadar gitmeyi arzuladıklarını ifade etti.