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Turşuluk salatalık üreticisi su sorununun çözülmesini bekliyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde önemli bir tarım geliri olan turşuluk salatalık hasadı devam ederken, susuzluk nedeniyle salatalık köklerinin kuruduğu ve zararın yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
Turşuluk salatalık üreticisi su sorununun çözülmesini bekliyor

Manisa’nın Selendi ilçesinde önemli bir tarım geliri olan turşuluk salatalık hasadı devam ederken, susuzluk nedeniyle salatalık köklerinin kuruduğu ve zararın yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi. Üreticiler su sorununun biran önce halledilmesini bekliyor.


Selendi ilçesine bağlı Tavak Mahallesinde bir girişimci tarafından 2011’de tarımına başlanılan turşuluk salatalık çevre mahallelerde de yapılarak ilçede önemli bir gelir kaynağı oldu. Hasadına başlanan turşuluk salatalığın kilogramı 3 TL’den alıcı buluyor.


Ortalama günlük 10 ton civarında alıcılara turşuluk salatalık teslim eden üreticiler, mahallede bulunan göletin yetersiz olduğunu, bir tane bulunan sondajın ise içme suyu olarak kullandığından dolayı salatalık köklerin kuruduğunu ve bu yüzden yaklaşık 2 milyon TL zararları olduğunu söyledi.


Bu yıl mahallelerinde 100 dekar alanda kornişon salatalık ekimi gerçekleştirildiğini kaydeden Fatih Gökmen isimli üretici, "Mahalle halkının gelir kaynağı olan turşuluk kornişon salatalık üretimi gün geçtikçe artıyor. Bu yıl 100 dekar kornişon salatalık üretimi yapıldı. Bu sayı su olsaydı 200 yüz dekara kadar çıkacaktı. Salatalık nedeniyle mahallemizden göç edenler geri bile geliyor ancak bu yıl ürettiğimiz mahsuller kuruyor. Bunun nedeni ise susuzluk, geçen yıl gölet yapıldı. Bize söylenen 350 dekara yetecek denildi. Ancak bu gölet 35 dekara zor yetti. Bir tane sondajımız var onu da içme suyu olarak kullanıyoruz. İkinci bir gölet ve sondaj ihtiyacı var. Bunlar olsaydı bu yıl daha fazla gelir olacaktı şu anda 2 milyon TL zararımız var emeklerimiz boşa gitti. Kırsal bir bölgeyiz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal kalkınma dairesinden konuyla ilgili yardım bekliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:19
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