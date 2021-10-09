Turşu yapımında müthiş tavsiyeler
Mutfaklarımızın geleneksel lezzeti olan, yemeklerin bir parçası haline gelen ve ister karışık ister tek çeşit turşular hazırlamak için yaz sebzelerinden en güzel ve sağlıklı şekilde nasıl yapabilirsiniz?
Mutfaklarımızın geleneksel lezzeti olan, yemeklerin bir parçası haline gelen ve ister karışık ister tek çeşit turşular hazırlamak için yaz sebzelerinden en güzel ve sağlıklı şekilde nasıl yapabilirsiniz?
- Turşu kurarken hijyenik bir ortam sağlanmalı
- Sebzeler ve turşu kavanozları güzelce yıkanmalıdır.
- Malzememizin taze ve sert olması çok önemlidir.
- Turşu kavanozlarının seçimi de çok önemlidir. Kavanozların içinde koku olmamalıdır. Cam kavanozlar tercih edilmelidir.
- Sebzeler kavanozlara düzgün bir şekilde yerleştirilmeli ve boşluk kalmamalıdır.
- Doğranmış sebzeler alt kısmına, bütün sebzeler üst kısmına yerleştirilmelidir.
- Kaya tuzu ve sarımsak turşunun uzun ömürlü ve sert olmasında en etkilidir.
- Limon suyu değil, üzüm sirkesi konmalıdır.
- Turşu kurarken salamura tuzu tercih edilmelidir.
- Malzemeleri kürdanla delmeyi unutmayın.
- Turşu yapımında birçok bitkiden yararlanabilirsiniz. Kereviz ve maydanoz yaprakları, defneyaprağı, sarımsak, tane karabiber, küçük acı biberler, karanfil ve çubuk tarçın…
- Kavanozları sıcak olmayan bir köşede saklamalısınız.
- Sebzeler sarardıysa turşunuz hazır demektir.
- Turşu yapmak bu kadar kolayken siz de evde kendi turşunuzu yapmayı planlıyorsanız, mevsimi geçmeden hazırlıklara başlamanızı tavsiye ederiz.