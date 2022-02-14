Turşu suyu nasıl yapılır? Turşu suyundan her gün içtiğinizde...

Turşu suyu, turşusu kurulan meyve veya sebzelerin içinde bekletildiği sudur. Turşunun hazırlanma şekline göre değişkenlik gösterse de turşu suyu genellikle su, sirke (veya limon), tuz ve fermentasyon sürecine/içeriğine bağlı olarak da probiyotik içerir. Turşu, bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik adı verilen iyi bakterilerle doludur ve sindirime yardımcı olur.

Turşu suyundan her gün içtiğinizde...

Turşunun farklı sebzelerin içeriklerinin taşımasının yanı sıra sirkenin sağladığı yararları da bünyesinde barındırması sayesinde en iyi seçenekleri sunar. Kilo vermeyi kolaylaştırmasından kas spazmlarının giderilmesine kadar oldukça etkili bir sonuç sunan bu besinin birbirinden farklı faydaları…

Kilo kaybını kolaylaştırır

Japonya'da yapılan çalışmalardan biri, günlük sirke tüketimi, vücut ağırlığındaki azalmada etkili bir sonuç sunduğunu ortaya koydu. Bu nedenle uzman danışmanlığında düzenli sirke tüketimi için turşu yemek ve suyunu içmek, etkili bir kilo verme yöntemini daha da zenginleştirebilir.

Kas spazmlarını giderir

Turşu ve suyunun tüketilmesi, sporculardaki kas spazmının azaltılmasını ortaya koydu. Eğer hareketli bir gün geçirecekseniz veya bir spor müsabakasına hazırlanıyorsanız biraz turşu yiyebilir veya suyunu içebilirsiniz. Sodyum açısından zengin bir içeriğe sahip olması sayesinde kaslardaki spazm sorunlarını ortadan kaldırabilir.

Vitamin ve antioksidan takviyesi

Turşu, krampları önlerken aynı zamanda antioksidanlar ve C, E vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yapılan bir başka araştırma, içeriğindeki sebzeler sayesinde bir vitamin kaynağı haline gelen turşu, aynı zamanda sirkenin fermente olmuş yapısı sayesinde birçok yararlı bakteriyi de içeriğinde taşır. Böylece bağışıklığı güçlendiren turşu ve turşu sayesinde bağışıklığınızı koruyabilirsiniz.

Kan yoğunluğunu iyileştirir

Turşu, en iyi K vitamini kaynaklarından biridir. Tek bir turşu, günlük alınması önerilen K vitamininin %15'ini karşılar. Bunun anlamı ise kanın yeterli yoğunluğa ulaşması için gerekli pıhtılaşma sürecini desteklemesidir. Böylece en ufak kesikte bir türlü durmayan kan problemini engelleyebilir, hatta olası bir kan kaybı durumunda hayatınızı kurtarabilecek bir etki sunabilir.

Turşu suyu nasıl yapılır?

1 litre sıcak suyu uygun büyüklükteki bir ölçü kabına ya da karıştırma kasesine alın. İçine sirke, limon suyu, tuz ve şekeri ilave ederek tuz eriyinceye kadar karıştırın. Tuz eriyince soğuması için kenara alın. Hazırladığınız turşuluk malzemeyi temiz cam kavanoza yerleştirin.