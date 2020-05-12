"TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda kazananlar belli oldu

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen "TÜRSAK Geleceğin Sineması"nda kazanan 10 proje belirlendi.

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfından (TÜRSAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, benzer kısa film yarışmalarından farklı olarak gençler tarafından nitelikli filmler üretilmesine destek olmak hedefiyle senaryo aşamasından üretim aşamasına kadar seçmeler, eğitimler ve maddi desteklerle gerçekleştirilen 17'inci TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda ana jüri toplantısı sonucu desteğe hak kazanan 10 eser seçildi.



Finale kalan 19 eser arasından desteğe hak kazanan 10 proje, Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun başkanlığında, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yapımcı Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Damla Sönmez, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat'tan oluşan ana jüri tarafından belirlendi.



Ülke genelindeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Melih Önder'in "Beni Aya Uçur", Nadir Kocakaya'nın "Cevapsız Arama", Muhammed Günaydın'ın "Dur Bak Dinle Geç", Doğan Belge'nin "İnşaattaki", İrem Günen'in "Kalanlar", Yiğit Armutoğlu'nun "Majid'den Sevgilerle", Feyzi Baran'ın "Pembe Krampon", Begüm Aksoy'un "Smirna'nın Çukuru", Hakan Eyilik'in "Su Birikintileri ve Çamurlar" ve Ferit Göktaş'ın "Tablodaki Kadın" adlı senaryoları yarışmanın kazananı oldu.

TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda hayata geçen filmler Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi, dereceye girdi ve ödüllendirildi.

Kazanan 10 projeye TÜRSAK tarafından 6 bin lira destek, post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.