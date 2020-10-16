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Ekonomi TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Turizm Destek Paketi Uygulaması’nı olumlu buluyoruz"
Ekonomi

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Turizm Destek Paketi Uygulaması’nı olumlu buluyoruz"

“Kasım ayı gelmeden bu uygulamanın çıkmış olması turizmcilerin kış dönemini biraz daha rahat geçirmesine vesile olur” - "Öncelikle küçük ve orta boy acentelere bunun tanınması iyi olur diye düşünüyorum. Desteğin mümkün olduğunca tabana yayılmasında fayda var”

Yeniakit Publisher
2020-10-16 17:57:24 -
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Turizm Destek Paketi Uygulaması’nı olumlu buluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) açıkladığı Turizm Destek Paketi Uygulaması'nı olumlu bulduklarını belirterek, “Kasım ayı gelmeden bu uygulamanın çıkmış olması turizmcilerin kış dönemini biraz daha rahat geçirmesine vesile olur.” dedi.

Bağlıkaya, TBB'nin, salgının etkilerinin azaltılmasını desteklemek amacıyla başlatacağı Turizm Destek Paketi Uygulaması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Atılan bu adımı olumlu bulduklarını belirten Bağlıkaya, “Kasım ayı gelmeden bu uygulamanın çıkmış olması turizmcilerin kış dönemini biraz daha rahat geçirmesine vesile olur. Öncelikle küçük ve orta boy acentelere bunun tanınması iyi olur diye düşünüyorum. Uygulaması da zamanlaması da gayet iyi. Desteğin mümkün olduğunca tabana yayılmasında fayda var.” diye konuştu.

Bağlıkaya, özellikle küçük seyahat acentelerinin bu kredi paketlerinin devamını beklediğini aktararak, destek paketinin piyasayı ne kadar rahatlatacağının gelecek günlerde görüleceğini, sektörün uygun koşullu kredi imkanının daha da genişletilmesini istediğini söyledi.

Firuz Bağlıkaya, sektörün, devlete mümkün olduğu kadar yük olmadan bu süreci atlatmaya çalıştığını dile getirdi.

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