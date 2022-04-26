Turp suyunu 7 gün boyunca içerseniz sivilceleri yok ediyor! Kırmızı, beyaz ve siyah turpun faydaları

İçerdiği yüksek miktarda E,A,C,K, B6 vitamini, mineral ve lif sayesinde adeta bir besin deposudur. Kırmızı turp yağ içermez ve kalori değerinin çok düşük olması sebebiyle diyetlerin vazgeçilmezidir. Siyah turp, adeta doğal öksürük şurubu olarak bilinir. Beyaz turp ise halk ağzında “Japon Turpu” olarak bilinir, eklem ve romatizma ağrıları üzerinde çok etkilidir.

Turp suyu tarifi nasıl yapılır?

Turp suyu hazırlamak çok kolaydır. Turpun kökünü kesip kırmızı kabuğunu soyun. Dilerseniz kök ve kabukla da katı meyve sıkacağına atabilirsiniz. Turpun tadı biraz acı gelebilir, o nedenle yumuşatmak için havuç ve elma suyuyla da karıştırarak tüketebilirsiniz.

Akne ve sivilceleri önler

Sorunlu bir cilt yapınız var ise turp suyu kullanımı yapabilirsiniz. Düzenli turp suyu kullanımı akne ve sivilce gibi sağlık sorunlarını tedavi etmektedir.

Turpun faydaları nelerdir? Turpun çeşitleri

Turpun kırmızı, siyah ve beyaz olarak üzere üç çeşidi vardır.

Beyaz turpun faydaları

Halk ağzında "Alabaş" ve "Japon Turpu" olarak geçen beyaz turpun ağrı giderici özelliği vardır, özellikle romatizma kaynaklı ağrıların geçirilmesinde yardımcı olur. Beyaz turp kan basıncını düzenleme etkisi sayesinde sinir ve stres azaltıcı etki göstererek yorgunluk, stres gibi şikayetleri azaltmaktadır. Bunlar dışında beyaz turpun faydalarına şöyle bir bakalım:

Kanserin ilerlemesini engeller:

Beyaz turp Japon turpu içerisinde birçok antioksidan barındırmasından dolayı mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünde meydana gelebilen kötü hücrelerin gelişmesini engelliyor.

Kemik erimesine iyi gelir:

Düzenli olarak tüketildiğinde beyaz turp ''Japon turpu'' kemikler için gerekli olan kalsiyum ihtiyacını büyük ölçüde tamamlıyor.Aynı zamanda menopoz döneminde meydana gelebilen kemik erimesini de tedavi ettiği söyleniyor.

Eklem romatizmasına ve kalp sağlığına faydalıdır:

Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda beyaz turpun ''japon turpunun'' iltihaplanmayı azalttığı, kalp sağlığına ve eklem romatizmasına iyi geldiği, gut hastalığı ve yaraların tedavisinde adeta bir şifa kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır.

Karaciğer sağlığını korumaya yardımcıdır:

Beyaz turp içerisinde karaciğer sağlığı için faydalı olan sülfür maddesi içerir.Karaciğere bağlı rahatsızlıklarınız varsa yemekten önce bir bardak beyaz turp suyu tüketebilirsiniz.

Böbrekleri temizler:

Beyaz turp böbrek sağlığı için gerekli olan çeşitli vitamin ve mineralleri içerir. Aynı zamanda idrar söktürücü olan bu besin vücuttan toksinlerin hızlı bir şekilde atılmasını sağlar.Böbrekleri hızlı bir şekilde temizleyerek vücudu zararlı toksinlerden arındırmaya yardımcı olur.

Kırmızı turpun faydaları

Vücuttaki fazla ısıyı alır. Lif açısından zengindir ve içerdiği vitamin bakımından zengin olması sayesinde boğaz ağrılarında etkilidir. Aynı zamanda vücut temizliğine yardımcı olur. Kırmızı turpla ilgili ilginç bir bilgiyse sadece 16 kalori olup içinde yağ bulunmaması! Kırmızı turpun diğer faydalarına birlikte bakalım:

C vitamininden zengin turp, hem soğuk algınlığından koruyor hem de kıkırdağı oluşturan kolajenin yapılmasını sağlıyor.

Kırmızı turp E, A, C, B6, K vitaminlerini içeriyor. Ayrıca antioksidan, lif, çinko, potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, demir ve manganez bakımından da zengin.

Turp; cildi kuruluktan, sivilceden ve sivilcenin oluşturduğu kızarıklıktan koruyor. Bunun yanında turp suyunun saçlardaki kepeklenmeyi ve dökülmeyi önlemeye yardım ettiği de biliniyor.

Kırmızı turp, sülfürlü bileşikler açısından zengin olması sebebiyle karaciğer ve safra dostu olarak öne çıkıyor.

Midede ve bağırsaklarda çözülüp tokluk hissini pekiştiriyor.

Sülfürlü bileşikler açısından zengin, karaciğer ve safra dostu, kansere karşı koruyucu özelliği bulunuyor.

Kolesterolü dengeleyici etki gösteriyor.

Folik asit açısından zengin olduğu için hücrelerimizin DNA ve RNA onarımını sağlıyor. Yaşlanmayı önlüyor.

Siyah turpun faydaları

Dilimizde "kara turp" olarak bilinen siyah turp karaciğerde meydana gelen hasarların azalmasında bire bir etkilidir. Ayrıca kolesterol problemi yaşayan insanlar için, kolesterolün dengelenmesine, sindirim sisteminde sıkıntı yaşayanlar için sindirim sisteminin korunmasına ve düzenli işleyişine yardımcı olmak gibi etkileri vardır.

Bronşit, öksürük gibi hastalıkların tedavisinde çok etkilidir. Doğal bir öksürük şurubu yapımında kullanılması mümkündür. Bunun için akşamdan turpun içi oyularak oyulan kısma bal dökülerek sabaha kadar bekletilmelidir. Sabah turp suyu ve bal karışımı içildiğinde doğal öksürük şurubu etkisi gösterir.