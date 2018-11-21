THY- Noukşot
0553 313 94 23

Turp diyarında hasat sevinci

Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üretim alanları geçen seneye göre daralırken üreticiler hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle rekolte ve verimin iyi geçmesi ön görülüyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
Turp diyarında hasat sevinci

Türkiye'nin turp üretiminin büyük bölümünü karşılayan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasat başladı.

Tarlada işçiler tarafından tek tek elle toplanan turplar, sap kısmından ayrılarak römorklara yükleniyor. Daha sonra Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlara dökülen turplar, burada yıkanıp temizlendikten sonra poşetlere konularak hale götürülüyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadirli'nin Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini karşıladığını söyledi.

Geçen sene hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı turp üreticisinin zarar ettiğini hatırlatan İspir, "Bu nedenle bu yıl ekim alanında düşüş yaşandı. Her sene Kadirli'de yaklaşık 30 bin dekar alana turp ekimi alanı bu sene üreticinin zarar etmesi nedeniyle 20 bin dekara kadar geriledi. İnşallah bu sene turp üreticisinin yüzü güler ve turp ekimi yine eskisi gibi canlanır. Kadirlimize para girsin, istihdam artsın istiyoruz" diye konuştu.

Bu sene hava sıcaklıklarının istedikleri seviyeye yakın gittiğini dile getiren İspir, "Bu turptan sadece üretici değil toplayanı, yıkayanı, paketleyeni ve yükleyeniyle 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. İnşallah bu sene turpumuz iyi olacak. Hava şartları umduğumuz düzeye yakın gidiyor." dedi.

Turp üreticisi Türker Öz de hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesinde gittiğini belirterek, rekolteden umutlu olduklarını kaydetti. Turpun ihtiyacı olan soğuğu aldığını, bu nedenle verimin geçen seneye göre yüksek olmasını beklediklerini ifade eden Öz, "Bu sene fiyatlar da geçen seneye göre yüzde 30-40 arttı. Bu da bizi sevindiriyor. İnşallah böyle devam eder." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:54
  1. Osmaniye
  2. turp

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    n11.com'dan Dünya Televizyon Günü indirimi
    1. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    2. Akit ailesinin acı günü
    3. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
    4. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
    5. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    6. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    7. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    8. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    9. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    10. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    11. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Döviz kurları
    14. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    15. Ahşabı dantel gibi işliyor
    16. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    17. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    18. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    19. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
    20. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı