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TÜROB'un yeni başkanı Müberra Eresin oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanlığı görevine Müberra Eresin seçildi.

21 Mart 2019 Perşembe 15:59
TÜROB'un yeni başkanı Müberra Eresin oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanlığı görevine Müberra Eresin seçildi. Eresin, yaklaşık yarım asrı geride bırakan birliğin ilk kadın başkanı oldu.

TÜROB'un 23. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirildi. Genel kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜROB'un 2004'ten beri başkanlığı üslenen Timur Bayındır, Türk turizminin geleceğinden ümitli olduklarını, bu yıl doluluk oranlarında ve fiyatlarda yüzde 10-12 artış beklediklerini söyledi.

Birliğin Türk turizmine kayıtsız şartsız hizmet eden güçlü bir STK olarak bugünlere ulaştığını aktaran Bayındır, nitelikli otel ve turizm işletmelerine sahip olduklarını anlattı.

Bayındır, TÜROB'un şu anda 14 temsilciliği ile tüm Türkiye'de faaliyet gösterdiğini kaydederek, birliğin faaliyetlerini güçlenerek sürdüreceğini aktardı.

Genel kurulda geçmiş dönem faaliyetlerinin anlatıldığı geniş sunumdan sonra gerçekleştirilen seçimle birliğin yeni yönetim kurulu belirlendi.

 

- Yarım asrı geride bırakan birliğin ilk kadın başkanı

 

TÜROB Başkanlığı görevine önceki dönem başkan yardımcılığı yapan Müberra Eresin seçildi. Eresin Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eresin Hotels Genel Müdürü Eresin, yaklaşık yarım asrı geride bırakan birliğin ilk kadın başkanı oldu.

Tek listeyle gidilen seçimde, oylama sonucunda TÜROB'un yeni yönetim ve denetim kurulları da şekillendi. Armin Zerunyan (Hilton Türkiye), Hediye Güral Gür (NG Otelleri) ve Taner Yallagöz (Yaşmak Otelleri) başkan yardımcılıklarına getirildi. TÜROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir de profesyonel genel sekreter olarak atandı.

Eresin, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, TÜROB gibi köklü bir kurumda başkanlık koltuğuna oturmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Turizm sektörü ve kamu iş birliğinde Türk turizmini daha da ileri taşıyabilmek için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:59
  1. İstanbul
  2. TÜROB

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