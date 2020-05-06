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Ekonomi

TÜROB’un hijyen eğitimine yoğun talep

TÜROB’un başlattığı ‘Covid-19 ve Hijyen Eğitimi’ konulu online eğitimlere Türkiye’nin dört bir yanından 600’den fazla otel çalışanı katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:29:01 -
TÜROB’un hijyen eğitimine yoğun talep

TÜROB’un başlattığı ‘Covid-19 ve Hijyen Eğitimi’ konulu online eğitimlere Türkiye’nin dört bir yanından 600’den fazla otel çalışanı katıldı. TÜROB, yoğun ilgi üzerine 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde ikinci etabı gerçekleştirecek.


Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında konaklama sektöründe hayata geçirdiği uygulamalardan biri olan hijyen eğitimlerine devam ediyor. ECOLAB ile yaptığı işbirliği ile geçen ay üyelerine özel ‘COVID-19 ve Hijyen Eğitimi’ konulu online eğitim başlatan TÜROB, üyelerinden gelen yoğun talep üzerine eğitimleri tekrarlama kararı aldı. Online eğitimlerin ikinci etabı 11-20 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


600’den fazla otelci katıldı


Öte yandan eğitimlerin ilk etabına İstanbul, Antalya, Kayseri, Muğla, İzmir, Batman, Sakarya, Çanakkale ve Edirne’deki otellerden 600’ün üzerinde çalışan katılım sağlamıştı.


Ücretsiz olarak düzenlenen hijyen eğitimleri projesinde, genel ve kişisel hijyen, mutfak hijyeni, gıda güvenliği, tekstil hijyeni, kimyasalların güvenli kullanımı, kırılma ve kayıpların önlenmesi olmak üzere altı temel başlıkta gerçekleştiriliyor. Eğitimleri tamamlayan katılımcılara sertifika veriliyor.

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