TÜROB’da Müberra Eresin dönemi

Konaklama sektörünün çatı kuruluşu Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) yeni yönetimi belli oldu. 2004 yılından bu yana birliğin başkanlığını yürüten Timur Bayındır, koltuğunu Müberra Eresin’e devretti. Eresin, geçmişi 50 yıla dayanan TÜROB’un ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Armin Zerunyan, Hediye Güral Gür ve Taner Yallagöz de başkan yardımcılıklarına getirildi.

TÜROB gibi köklü bir kurumda başkanlık koltuğuna oturmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eresin, “Özel sektör ve kamuyla iş birliği yapıp Türk turizmini daha da ileri taşıyabilmek için elbirliğiyle çalışacağız” dedi.