Turnalar, Seyfe Gölünde kuyruğa girdi

KIRŞEHİR (İHA) – Mevsimsel yağışların etkisiyle su seviyesi artan Seyfe Gölünde Turnalar kuyruk oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı ve Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner tarafından fotoğraflanan gölde turnalar ilk defa göç zamanından önce gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Seyfe Gölünde turnalarla birlikte angıt, ördek ve martılar da görüldü.

Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı Seyfe Gölünde su doluluk oranının yüzde 80 civarında olduğunu belirten Çetiner, “Seyfe Gölü tabandan su almıyor, tabana su vermiyor. Bu yıl yağışların mükemmel derecede olması şuan gölümüzde yaklaşık yüzde 80 oranında bir doluluk oranına ulaşılmasını sağladı.

Hava şartlarının mevsim normallerine göre ılık gitmesi nedeniyle daha önceleri kuzeyden güneye doğru olan göç zamanı kapandı. Şimdi tekrar güneyden kuzeye doğru göç başladı. Şuan; binlerce flamingoyu görebiliyoruz. Yüzlerce angıt, ördek, martı ve turnaları görebiliyoruz” dedi.

Uzun yıllardır Seyfe Gölünü fotoğraflayan ve fotoğraflarından sergi oluşturan Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, turnaların göç zamanından önce ilk defa toplu gelişlerine ve uzun kuyruk oluşturmalarına şahit olduğunu şöyle anlattı:

“İlk defa bu denli kalabalık turna gurubu aynı gurupta yer alıyor. Ayrıca Mart ayının ortalarında göçe başlayacak olan turnalar bu yıl bir ay daha erken geldiler. Şuan Seyfe Gölündeki, su doluluk oranını ile kuşların şimdiden Seyfe’de olmaları bizleri oldukça mutlu ediyor.

Amacımız; göldeki doluluk oranının sadece yağışlara bağlı kalmaması eğer sezon içerisinde yüzey su girişimizde olursa bu tür güzellikleri sezon sonuna kadar görebiliriz. Genelde Ekim ve Kasım ayı sonuna doğru başlayan yağışlar, Mart ve Nisan ayına kadar devam ediyor. Bu durumda göldeki su miktarını arttırıyor. Bu durumdan sonraki süreçte buharlaşmanın etkisiyle gölümüz kuruma noktasına kadar geliyor. Bu durumda kuşların beslenme ve barınma alanları yok ettiği için kuşlar Seyfe Gölü Kuş Cennetine uğramadan geçiyor.”

Seyfe Gölünde yaşanan değişimleri kamuoyuna aktaran Ömer Çetiner, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Seyfe Gölü Ekoloji Derneği olarak bizim amacımız ise gölde yaşanan güzellikleri sizlerle paylaşarak yetkililerinde çözüm önerilerini almak. Son yılların en çok yağışını aldık. Şubat ayı içerisinde göldeki en yüksek doluluk oranımız var. Yağışlar Mart- Nisan ayında da devam ederse sanırım bu sezonu çok güzel kapatırız. 10 bin 700 hektarlık geniş bir alanımız var. Bu alandan su bir yere gitmiyor. Buradan suda alınmıyor. Suyun eksilme ve kuruma noktasına gelmesinin tek sebebi buharlaşmadan kaynaklanıyor.

Flamingolar suyu pek sevmeyen hayvanlar bu hayvanlar için su seviyesi gaga ve ayak boyunu geçmeyecek. Bu durumda flamingoların burada olmasının en büyük sebebi, Seyfe Gölü Kuş Cenneti Ramsas sözleşmesine girmiş bir sulak alanımız en çok flamingo yolunun bulunmasının etkisi var. Güzellikler olduğu sürece misafirlerimizin sayısı artarak geliyor. Yeter ki biz gölü uygun hale getirelim.”