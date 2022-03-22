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Ekonomi TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik sınav tarihi belli oldu
Ekonomi

TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik sınav tarihi belli oldu

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği yeminli mali müşavirlik sınavlarına dair duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 13:07:00 -
TÜRMOB Yeminli Mali Müşavirlik sınav tarihi belli oldu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5786 sayılı Yasa ile değişik 3568 sayılı Yasa ve 19 Ağustos 2014 tarih ve 29093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişen  16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış “Yeminli Mali Müşavirlik ve  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre, düzenlenen Yeminli  Mali Müşavirlik Sınavları aşağıda belirtilen tarihlerde Ankara’da yapılacaktır.

2022/1. Dönem YMM Sınav Tarihleri : 28 Mayıs - 6 Haziran 2022

Sınav Başvuru Tarihleri : 4-25 Nisan 2022

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle sınava  katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden  alınacaktır.

- İlk kez sınava katılacak adayların, TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu  belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile  Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

- Sınav süresi devam eden adaylardan tekrar sınava katılacak adayların ise TEOS  üzerinden başvuru yapmaları yeterlidir.

İlk kez sınava girmek isteyen adayların, sınav başvuru dosyalarını yukarıda belirtilen son başvuru günü mesai saati bitimine kadar kargo veya PTT yolu ile “Türkiye Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)-Temel Eğitim ve Staj  Merkezi (TESMER) İncek Kızılcaşar Mah. 2669. Sok. No: 19 Gölbaşı - ANKARA” adresine  göndermeleri gerekmektedir.

Tekrar sınava girecek adayların ise son başvuru günü saat 23.59’a kadar TEOS üzerinden  sınav başvurusunu yapmış olmaları yeterlidir. Süresi içerisinde başvuru yapmayanlar sınava  alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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