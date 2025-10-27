“Türk’üm” deyince değiştiler! Komşu ülkede ırkçı şok

Bir kadın, Yunanistan'da uğradıkları ırkçılığı "6 senedir Kanada'da yaşadığım için İngilizcem iyi ve başta Türk olduğumu anlamıyorlar. Türk'üm deyince tavırları hemen değişiyor. Bizim Suriyelilere, Afganlara yaptığımızı onlar da bize yapıyor" sözleriyle anlattı.

Yunanistan'a giden bir Türk kadın, maruz kaldığı ırkçı davranışları sosyal medyada anlatarak büyük yankı uyandırdı. Kanada'da 6 yıldır yaşadığını ve İngilizcesinin iyi olduğunu belirten kadın, başta kendisini yabancı zanneden Yunanların sonradan Türk olduğunu öğrenince tavırlarının değiştiğini söyledi.

Kadın, "6 senedir Kanada'da yaşadığım için İngilizcem iyi ve başta Türk olduğumu anlamıyorlar. Türk'üm deyince tavırları hemen değişiyor. Bizim Suriyelilere, Afganlara yaptığımızı onlar da bize yapıyor" sözleriyle yaşadıklarını özetledi.