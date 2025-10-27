  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem “Türk’üm” deyince değiştiler! Komşu ülkede ırkçı şok
Gündem

“Türk’üm” deyince değiştiler! Komşu ülkede ırkçı şok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Türk’üm" deyince değiştiler! Komşu ülkede ırkçı şok

Yunanistan’a giden bir Türk kadın, maruz kaldığı ırkçılığı sosyal medyada anlatarak gündem oldu. “6 senedir Kanada’da yaşadığım için İngilizcem iyi, Türk olduğumu anlamıyorlar ama ‘Türk’üm’ dediğim an tavırları değişiyor” diyen kadın, yaşadıklarını isyanla dile getirdi. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum alırken, kullanıcılar “komşuda maskeler düştü” yorumunda bulundu.

Bir kadın, Yunanistan'da uğradıkları ırkçılığı "6 senedir Kanada'da yaşadığım için İngilizcem iyi ve başta Türk olduğumu anlamıyorlar. Türk'üm deyince tavırları hemen değişiyor. Bizim Suriyelilere, Afganlara yaptığımızı onlar da bize yapıyor" sözleriyle anlattı.
Yunanistan'a giden bir Türk kadın, maruz kaldığı ırkçı davranışları sosyal medyada anlatarak büyük yankı uyandırdı. Kanada'da 6 yıldır yaşadığını ve İngilizcesinin iyi olduğunu belirten kadın, başta kendisini yabancı zanneden Yunanların sonradan Türk olduğunu öğrenince tavırlarının değiştiğini söyledi.
Kadın, "6 senedir Kanada'da yaşadığım için İngilizcem iyi ve başta Türk olduğumu anlamıyorlar. Türk'üm deyince tavırları hemen değişiyor. Bizim Suriyelilere, Afganlara yaptığımızı onlar da bize yapıyor" sözleriyle yaşadıklarını özetledi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YUNANISTAN ILK EMPERYALIST P.CI YAPAY UYDU TEROR ORGUTUDUR, MISYONU ES TEROR ORGUTU EMPERYALUST P.CI "SYCOS-PICOT/SERV MUHAFIZI" 2.TEROR ORFUTU ISRAILDIR...KURUCULAR/KULLANICIKARI AYNIDIR... SAHTE TARIHI ISIM VERILEREK ALGI OLYSTURULMUSTUR.. MUS

YUNANISTAN ILK EMPERYALIST P.CI YAPAY UYDU TEROR ORGUTUDUR, MISYONU ES TEROR ORGUTU EMPERYALUST P.CI "SYCOS-PICOT/SERV MUHAFIZI" 2.TEROR ORFUTU ISRAILDIR...KURUCULAR/KULLANICIKARI AYNIDIR... SAHTE TARIHI ISIM VERILEREK ALGI OLYSTURULMUSTUR.. MUSYONU "TURKIYE/ISLAM DUSMANLIGI ve EMPERTALIST HIRSIZLIK BEKCILIGIDIR!" ...DAES ISE 3.ISRAIL TEROR ORFUTUDUR...FETÖ/DHKPC VS KIRINTI SIYONIST/EMPERTALIST KUKLALARDIR

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23