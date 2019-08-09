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Türkücü olmak için hakimliği bıraktı

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:51
Türkücü olmak için hakimliği bıraktı

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Özkan Yıldırım, yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa etti. Hukuk yaşamına avukat olarak devam eden Yıldırım, özel günlerde de eline mikrofonu alarak türkülerini seslendiriyor.


1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (40), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu.


Rize’de hakimlik görevini sürdürdüğü sırada meslek büyüğü mahkeme başkanının kendisine, “Bir yol ayrımına geldin. Bir karar vermen gerekiyor. Ya bu meslekte kalacaksın ya da bu mesleği bırakacaksın, müzikle uğraşacaksın. Bu işlerin ikisi bir arada yürümez” dediğini söyleyen Özkan Yıldırım, “Bende Adalet Bakanlığı’nın hakimi olmak yerine kendi hayatımın hakimi olmaya karar verdim” diyerek müziği tercih ettiğini ifade etti.



6 şarkılık albümü var


Bekar olmasının aldığı riski kolaylaştırdığını ifade eden Özkan, “İstifa edip İzmir’e geldim ve İzmir Barosuna kayıt oldum. Üstatlarımla çalışarak kendimi geliştirdim. Daha sonra albüm yapma kararı aldım ve tamamı kendi bestem olan 6 şarkılık bir albüm yaptım. En son Malatya Kayısı Festivalinde sahneye çıktım. Bir mekanda sahneye çıkmak istemiyorum. O zaman avukatlığı da bırakmam gerekiyor. Daha çok festival ve özel günlerde türkülerimi söylüyorum” dedi.



"Hakimin profesyonel müzik yapması ihraç sebebi"


Hukuk Fakültesinde eğitimine devam ettiği sırada da zaman zaman konserler verdiğini anlatan Yıldırım, “Araya hakimlik girince iki tane birbiriyle çelişen iş bir araya geldi. Hakimlikte profesyonel müziğe geçemezsiniz. Bu ihraç sebebidir. İkisinden biri konusunda karar vermem gerekti. Ben de müziği seçtim. Avukat olarak hukuk yaşamıma devam etme şansım da vardı zaten. Hukuktan da kopmamış oldum” diye konuştu.


Adli yıl açılışında ve Avukatlar Gününde arkadaşlarına türkü söylediğini dile getiren Yıldırım, “İzmir Barosundan bu konuda destek görüyorum. Demek ki yanlış bir şey yapmıyorum” dedi. Avukat Özkan Yıldırım, kendisine idol olarak İbrahim Tatlıses’i seçtiğini ve onun yolundan gitmek istediğini de söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:51
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