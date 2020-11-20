TürkTraktör'ün traktörleri yüzde 90'a varan yerlilikle üretiliyor

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Türkiye'deki en büyük traktör fabrikaları arasında yer alan TürkTraktör'ün Ankara'daki ve Sakarya'nın Erenler ilçesindeki fabrikalarında üretilen traktörlerin motorları Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor.



Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 90'ını gerçekleştiren TürkTraktör'ün Genel Müdürü Aykut Özüner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki fabrikada motor, şanzıman, aktarma organları ve aks parçalarının üretildiğini söyledi.

Özüner, "Yüzde 90'lara varan bir yerlilik oranımız var. Son dönemde de en önem verdiğimiz şey motor projeleri. Yaklaşık 150 kişilik mühendislik ekibimiz var. Bu dönemde özellikle motorda dünyada birçok emisyon geçişi oluyor. Son devreye aldığımız motor projesiyle ağustos ayında faz 5. emisyon seviyesindeki traktörlerin üretimine başladık. Hatta ihracatına da başladık." dedi.

Yeni emisyon seviyesinde yıl sonuna kadar 600 traktör üretip satmayı planladıklarını dile getiren Özüner, ürün yelpazesinin genişliğinin TürkTraktör'ün en kuvvetli yönlerinden biri olduğunu ifade etti.

Emisyon seviyesi 3'ten 5'e kadar her tür traktörü dünyaya sunabildiklerini söyleyen Özüner, şöyle devam etti:

"Şu anda yoğunluklu çalıştığımız mühendislik projelerinden biri, önümüzdeki mart sonunda diğeri ekimde olmak üzere iki emisyon geçişi olacak. Bir de ana çerçeve dediğimiz traktörde bazı yönetmelik değişikliği olacak. Şu anda tüm gücümüzle mühendislik ekibimizle bu projelere odaklandık. Bütün bu değişikliklerden etkilenecek yaklaşık 16 traktörümüz var. 10 tanesinin emisyon geçişi ve diğer değişikliklerin bütün hazırlık çalışmaları bitti. Kalan 6'sını da önümüzdeki yılın başında devreye alıp Türkiye'deki bu emisyon geçişini gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız veriyoruz."

- Yerlilik oranı yüzde 90'lara çıktı

Özüner, TürkTraktör'ün 65 yıllık bir şirket olduğunu, geçmişten gelen bilgi birikiminin sağladığı sonuçlarla mühendislik yeteneklerini geliştirdiklerini, yerlilik oranını yüzde 90'lara çıkardıklarını vurguladı.

Şirketin en kuvvetli yönlerinden birinin de yıllardır süregelen mühendislik yeteneği olduğunu dile getiren Özüner, şunları kaydetti:

"Bugün motoru, bazı şanzımanları kendi geliştirebiliyor olmasının çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yerlilik oranının yüksek olmasının sebebi de hem bunları biz geliştiriyoruz Ankara'da üretiyoruz hem de kendi üretemediğimiz parçaları da ağırlıklı olarak yerli sanayiden alıyoruz. Bu sebeple de traktörümüzün yerlilik oranı oldukça yüksek. Yaklaşık 150 kişilik mühendislik ekibimiz var. Tabii ki yurt dışındaki şirketlerle de çalışıyoruz ama bu Türk mühendis arkadaşlardan oluşan ekibimiz yıllardır bizim üretimimizi destekliyor. Bugün motor geliştirebilir seviyeye gelmemizin arkasında Türk mühendisliğinin, bizim şirketteki mühendis arkadaşların yıllardır oluşturduğu bilgi birikimi var. Ben bunu TürkTraktör'ün en önemli kollarından biri olarak görüyorum. Yeni motor projeleri yapıyoruz dış ve iç pazar için. Mühendis arkadaşlar bu projeleri geliştirmek için ellerinden geleni yapıyor."

En önemli paydaşlarından birinin tedarikçiler, diğerinin ise çiftçiler olduğunu, özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde mobil servisleri çiftçilerin ayağına götürüp bu hizmeti ücretsiz verdiklerini belirten Özüner, "Tarlam Cepte" mobil uygulamasını ve tarlayla ilgili çektikleri eğitim videolarını da pandemi döneminde tüm çiftçilere ücretsiz sunduklarını bildirdi.





