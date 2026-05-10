Çok erken havlu atınca... Beşiktaş tarihinde böyle bir şey yok
Son yıllarda şampiyonluk yarışlarına çok erken havlu atan Beşiktaş'ta durum hiç parlak değil. Siyah-Beyazlılar, tarihinde ilk kez bir rakibinin 10 şampiyonluk gerisine düştü.
Galatasaray bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 4. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-Kırmızılılar böylece müzesine 26. kupasını götürdü. Beşiktaş ise özellikle son yıllarda yarışlara çok erken havlu atıyor. 2025-2026'da da bunun bir benzeri yaşandı...
Siyah-Beyazlılar, tarihinde ilk kez bir rakibinin 10 şampiyonluk gerisine düştü. Doğal olarak Beşiktaş taraftarları da oldukça sinirli. Önümüzdeki sezon da benzer bir durumun yaşanmasını istemiyorlar.
Beşiktaş'ta son yıllarda çok fazla teknik direktör değişimi görüldü. Ayrıca büyük hayal kırıklıkları yaşatan transferler geldi. Yapılan hataların bedeli de puan tablolarına net bir şekilde yansıdı. 2026 yazında kadroda bulunan birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor. Kartal'ın transferdeki karavana şansı ise sıfır!
