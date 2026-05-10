Canlı yayında teklif gibi sözler! Mansur Yavaş İP yolunda mı?

TV100 ekranlarında yayınlanan "Talat Atilla ile Memleket" programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'NİN LEHİNE OLUR"

Mansur Yavaş ile kişisel ve hukuksal dostluğuna vurgu yapan Poyraz, Yavaş’a "abi" diye hitap ettiğini belirtti. Siyasetin gündemine oturan asıl açıklama ise adaylık süreciyle ilgili oldu. Poyraz, partisinin kurumsal bir karar alması durumunda Yavaş’ın arkasında duracaklarının sinyalini şu sözlerle verdi:

“Partim Mansur Bey’in Cumhurbaşkanı adaylığını destekleme yönünde bir karar alırsa, bu Türkiye’nin lehine olur.”

SİYASETTE YENİ BİR "MİLLİYETÇİ CEPHE" Mİ?

Poyraz’ın bu denli net konuşması, Ankara kulislerinde “Yavaş, İYİ Parti’nin adayı mı olacak?” sorusunu beraberinde getirdi.