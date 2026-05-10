Bakan Kacır'dan Türk girişimcilere çağrı Küresel pazarda hemen yerinizi alın

AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Kacır "Girişiminizi dünyaya tanıtmak, uluslararası yatırımcılarla buluşmak ve yeni işbirliklerine kapı aralamak için Köln, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'daki teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinde yerinizi almak üzere girişimcilerimizi başvuruya davet ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk girişimcileri, uluslararası yatırımcılarla buluşmaları ve yeni işbirlikleri kurmaları için 31 Mayıs'a kadar küresel girişimcilik etkinliklerine başvuruda bulunmaya davet etti.

Kacır, yazılı açıklamasında, "2026 Yılı Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı"na ilişkin bilgi verdi.

Yerli girişimcilerin, dünyanın en prestijli teknoloji duraklarında yer almasını isteyen Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Girişimcilerimizin küresel etkinliklere katılımını sağlıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, girişimlerimizin küresel sahnede daha güçlü yer almasını destekliyoruz. Girişiminizi dünyaya tanıtmak, uluslararası yatırımcılarla buluşmak ve yeni işbirliklerine kapı aralamak için Köln, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'daki teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinde yerinizi almak üzere girişimcilerimizi başvuruya davet ediyoruz."

Kacır, girişimcilere global ölçekte görünürlük, uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas, yeni işbirlikleri, ticari bağlantılar, yeni pazarlara erişim fırsatı ve teknolojideki güncel gelişmeleri yerinde takip etme imkanı sunduklarını belirterek, başvuruların 31 Mayıs Pazar saat 23.59'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

HER YIL 100 TÜRK GİRİŞİMCİ KÜRESEL PAZARDA

Açıklamada yer verilen bilgiye göre, söz konusu çağrı kapsamında her yıl 100'den fazla Türk girişimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliğiyle küresel pazarlara açılıyor.

Çağrı kapsamında, Türk teknoloji girişimlerinin, 26-30 Ağustos'ta Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Gamescom, 9-12 Kasım'da Portekiz'in Lizbon şehrinde yapılacak Web Summit Lisbon, 18-19 Kasım'da Finlandiya'nın Helsinki bölgesinde gerçekleştirilecek Slush, 6-9 Ocak 2027'de ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Consumer Electronics Show (CES), 31 Ocak-3 Şubat 2027'de ise Katar'ın Doha şehrinde yürütülecek Web Summit Qatar etkinliklerine katılımının desteklenmesi öngörülüyor.

Başvuruda bulunacaklar ayrıntılı bilgileri "kge.yatirimadestek.gov.tr" internet adresinden edinebiliyor.

