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"TürkTraktör Akademi Bayi Kampı"

TürkTraktör bayi, satış sonrası servis ve fabrika çalışanlarının katıldığı, tarım sektörünün "ilk" ve "tek" bayi eğitim kampını bu yıl Antalya'da 7. kez gerçekleştirdi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
"TürkTraktör Akademi Bayi Kampı"

İSTANBUL(AA) - "TürkTraktör Akademi Bayi Kampı", sektöre donanımlı çalışan kazandırmaya devam ediyor.

TürkTraktör'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarım sektörünün öncü markası TürkTraktör, 2012'de bir ilki gerçekleştirerek TürkTraktör Akademi'yi faaliyete geçirdi.

Sektörün her kesimine 365 gün eğitim vizyonu ile ilerleyen akademi kapsamında yıl boyunca farklı illerde ve TürkTraktör fabrikalarında gerçekleştirilen teknik ve saha eğitimlerinin yanı sıra yılda bir kez de tarlada bayi kampı düzenleniyor.

Yüksek hizmet standardının çalışanlar tarafından bütün aşamalarda benimsenmesi ve böylece müşteri memnuniyetinin artırılması hedefiyle tasarlanan, tarım sektörünün ilk ve tek bayi kampı, bu yıl Antalya'da 7. kez düzenlendi ve eğitimlerle bugüne dek toplamda 2 bin 500 kişiye ulaşıldı.

Fikir liderlerinin de zaman zaman katılım gösterdiği kampın bu yılki ziyaretçileri arasında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel de yer aldı.

Satış, satış sonrası hizmetler ve fabrika gibi farklı alanlardan çalışanları bir araya getiren kampta her katılımcı grubuna özel hazırlanan programlarda bir günlük teorik ve 2 günlük saha eğitimleri verildi. Teorik bilgilerin aktarıldığı bölümlerde, kişisel gelişim ile ürün eğitimleri sunuldu. Tarlada yapılan 2 günlük eğitimlerde ise traktör, ekipman, iş makineleri ve hassas tarım uygulamaları yapıldı. Söz konusu eğitimlerle çalışanlar, güncel ürün modelleriyle ilgili bilgilerini pekiştirirken, ürünleri arazi şartlarında kullanarak test etme imkanı da yakaladı.

TürkTraktör’ün dijital tarım odağının bir sonucu olan yeni uygulaması Tarlam Cepte, bu yıl kampta en çok ilgi gören ürünlerden biri oldu. Tarlaları cebe taşıyan bu uygulama, tarımda girdi maliyetlerini azaltan ve operasyonel verimliliği artıran tavsiyelerde bulunmasıyla öne çıktı. Ayrıca, geliştirilmekte olan ilk yerli uydu destekli dümenleme sistemine sahip TDD/JX serisi traktörler de eğitimin ana ürünleri arasında dikkati çekti.

Takım ruhunu güçlendiren ve keyifli bir ortamda gerçekleştirilen kamp, sonrasında web portalı WebAkademi ile de destekleniyor. Çalışanların her zaman ulaşabildiği WebAkademi kapsamında, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, ürün yönetimi ve finansal hizmetlerin yanı sıra kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor. İnteraktif eğitimlerin de olduğu bu portal sayesinde kullanıcıların var olan ve yeni çıkacak ürünlerle ilgili bilgilendirilmeleri sağlanıyor, satış üzerine verilen eğitimlerle ise özellikle müşterinin ihtiyacına en doğru cevabın verilmesi hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:39
  1. Tarım Kampı
  2. Türk Traktör

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