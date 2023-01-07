Türk Telekom geliştirdiği erişilebilir yaşam teknolojileriyle hayata değer katıyor

Şirket, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada teknolojiyi iyiliğe ve faydaya dönüştürmeye devam ettiğini vurguladı.

Örnek çalışmalar

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, ‘Türkiye’ye Değer’ mottosuyla kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi.

Çalışmalarının temelinde erişilebilir yaşam için teknoloji anlayışı yattığını belirten Sancaktaroğlu, “Bu kapsamda engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları ve projeleri hayata geçiriyoruz. Örneğin çok kısa bir süre önce, ana destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) görme ve işitme engelli kullanıcıların kapalı ve açık alanlarda rahat yön bulmalarını sağlayan Sesli Adımlar uygulamamızı kullanıma sunduk. Telefon Kütüphanesi uygulamamızla görme engellileri 3 bin sesli kitapla buluşturuyoruz. Teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sesli ikonlarla yönlendirme

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu AKM’de teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür-sanatla harmanlarken erişilebilir sanat için de çalışmalar yürütüyor. Görme engelli bireyler, mobil cihazlarına indirdikleri Sesli Adımlar uygulamasıyla AKM’nin kapalı ve açık alanlarında uygulama eşliğinde kimseye ihtiyaç duymadan özgürce vakit geçirebiliyorlar. Sesli Adımlar, AKM’nin ana ve alt girişi başta olmak üzere otopark dahil tüm girişlerden itibaren sinema, kütüphane, sergi salonu, restoran ile kafelerin yanı sıra Türk Telekom Opera Salonu’nda dış kapıdan iç salon kapılarına, acil çıkışlara kadar hem sesli hem de basit ikonlarla yönlendirme sağlıyor.

Fırsat eşitliği

Telefon Kütüphanesi, zenginleşen içeriğiyle kitapların görme engellilere ulaşan sesi olmayı sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliğiyle hayata geçirilen uygulamada kitap sayısı 3 bine ulaştı.

En çok satanların yanı sıra görme engellilerin okumayı talep ettikleri kitapların eklendiği Telefon Kütüphanesi’yle kullanıcılar, romandan şiire, tarihten kişisel gelişime 50 farklı kategoride sesli kitaba ulaşabiliyorlar. Uygulama içerisinde yer alan Tablolar Konuşuyor içeriği sayesinde dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli esere mobil telefonlarından erişebiliyorlar.