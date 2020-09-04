TÜRKSOY'un Özbekistan çalışmaları bir kitapta derlendi

ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile Özbekistan arasındaki kültürel çalışmaların derlendiği "TÜRKSOY-Özbekistan" kitabı düzenlenen çevrim içi toplantıyla tanıtıldı.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı'nın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten ve Dışişleri Bakanlığı Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcısı Emir Salim Yüksel katıldı.



Toplantının açış konuşmasını yapan Kaseinov, TÜRKSOY olarak bugüne kadar çeşitli ülke ve bölgelerde düzenlenen etkinliklerde davet edilen sanatçılarla Özbek halkının da temsil edilmesine dikkat ettiklerini ve Özbekistan'ın bayrağını diğer kardeş ülkelerin bayraklarıyla birlikte gururla dalgalandırdıklarını kaydetti.



TÜRKSOY ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da arttığını vurgulayan Kaseinov, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" olarak Özbekistan'ın kadim Hiva şehrinin seçilmesinin bunun bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Kaseinov, TÜRKSOY çatısı altında Alişer Nevai, Abdullah Kadiri gibi Özbek edebiyatının görkemli şahsiyetlerini andıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki tarihlerde Özbekistan'ın önemli drama yazarı Said Ahmed'in doğumunun 100. yılı vesilesiyle, onun seçilmiş eserlerini Türkiye Türkçesinde yayımlayacağız. Bu eserin de tanıtım konferansını ileriki günlerde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca, önümüzdeki yıl Özbekistan halk şairi Muhammad Yusuf'u anma etkinlikleri düzenleyeceğiz. Düzenleyeceğimiz konferanslar ve Muhammad Yusuf'un şiirlerini Türk dillerine tercüme ettirerek yayınlayacağımız kitaplarla Özbek halkının bu önemli çağdaş şairini Türk coğrafyası gençleriyle buluşturmayı ve Türk dünyasına tanıtmayı amaçlıyoruz."

- "Türk halkları arasındaki bağların hızlı gelişmesinde TÜRKSOY'un önemi büyük"

Etkinlikte konuşan Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov, TÜRKSOY ile Özbekistan arasındaki son dönemde artan iş birliğine değinerek, Hiva'nın "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmesi ve yapılan çalışmaların önemine işaret etti.



Nazarbekov, "Türk halkları arasındaki bağların hızlı gelişmesinde ve güçlenmesinde TÜRKSOY'un önemi çok büyük. Bu sebeple, Türk halklarının birliği yolunda ortak değerimiz olan kültürümüzü korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi kutsal çalışmalardaki karşılıksız iş birliğimizin devam etmesini diliyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu da konuşmasında, Anadolu'da yaşayan Türkler ile ata yurdu olarak gördükleri Özbekistan'da yaşayan Özbekleri iki farklı beşikte büyüyen iki öz kardeş olarak nitelendirdi.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Azamhocayev ise Hiva şehrinin "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesiyle Özbekistan ve TÜRKSOY arasındaki iş birliğinin zirveye ulaştığını aktardı.

Etkinlikte, "2020-Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva" tanıtım filminin gösteriminin ardından Kaseinov, TÜRKSOY-Özbekistan kitabının kurdele kesimini gerçekleştirdi.



Toplantı, TÜRKSOY sanatçılarının icra ettiği Özbek şarkısı "Poka Pak" dinletisiyle son buldu.



