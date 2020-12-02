ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığının 25. yılını kutladı.

TÜRKSOY'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığının 25. yılının 12 ülke ve bölgeden 150’yi aşkın sanatçının katılımıyla hazırlanan özel bir videoyla kutlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu önemli güne ithafen TÜRKSOY üyesi ülke ve bölge sanatçılarının katılımıyla Türkmenlerin ünlü "Kuşdepti" halk dansına özel bir video hazırlandığı belirtildi.

Özel olarak hazırlanan videonun prömiyeri niteliğindeki çevrim içi etkinliğe, TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov ile Türk dünyasını temsilen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Moldova Gagauz Özerk Yeri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan, Kabardin-Balkar ve Saha-Yakut’tan sanatçılar kutlama mesajlarıyla katıldı.

Türk dünyası sanatçıları, hazırladıkları bu videoyla Türkmenistan’ın daimi tarafsızlığının 25. yılına özel "birlik" mesajı verdi.