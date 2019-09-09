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TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'ndan Bakü'de konser

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:29
TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'ndan Bakü'de konser

BAKÜ (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrası Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konser verdi.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasınca Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) kuruluşunun 10. yılı münasebetiyle düzenlenen Orta Asya turnesi, Bakü'deki konserle sona erdi.

Azerbaycan Devlet Filarmoni Konser Salonunda düzenlenen konseri Azerbaycan Kültür Bakanı Ebülfes Garayev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve çok sayıda davetli izledi.

Gençlik Oda Orkestrası, Azerbaycan'dan Fikret Amirov'un "Nizami", Kazakistan'dan Bircan Mınbayev'in "İligay", Türkiye'den Turgay Erdener'in "Mi'den dört bölüm", Kırgızistan'dan Seydalı Medetov'un "Pamuk yetiştiricisi kızların türküsü", Türkmenistan'dan Nurı Halmamedov'un "Ninni fantezi" adlı bestelerini icra etti.

Türkiye'den "Üsküdar'a gider iken" adlı esere Azerbaycanlı genç besteci Mustafa Mehmandarov'un yaptığı düzenleme ilgiyle karşılandı.

Orkestranın repertuvarındaki, dünyaca ünlü Pyotr İlyiç Çaykovski ve Antonio Vivaldi'nin eserleri de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Performansı Azerbaycanlı müzikseverler ve davetliler tarafından beğenilen orkestra, ayakta alkışlandı.

- "Türk halkları sınırsız yeteneğe sahip"

Bakan Garayev, konser sonrasında yaptığı konuşmada, Azerbaycan müzisyenlerinin de bu güzel orkestrada yer almasından gurur duyduğunu söyledi.

Orkestranın tüm dünyaya Türk halklarının büyük medeniyete sahip olduğunu anlattığını belirten Garayev, "Türk halkları sınırsız yeteneğe sahip. Bu güç, bu birlik, bugün bize müzik aracılığıyla gösterildi." dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov da konsere ev sahipliği yaptıkları için Azerbaycan Kültür Bakanlığına teşekkürlerini iletti.

10 farklı ülkeden 100'e yakın genç sanatçının bir araya getirilmesiyle 2010'da kurulan orkestranın başında, Tataristan'dan Renat Salavatov, Kazakistan'dan Anvar Akbarov ve Azerbaycan'dan Mustafa Mehmandarov bulunuyor.

Orkestra, 29 Ağustos'ta başlayan turne kapsamında, Kazakistan'ın Türkistan, Çimkent, Taraz ve Almatı kentleri ile Kırgızistan'da konserler vermişti.






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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:29
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